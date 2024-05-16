Affordable Art Fair｜5.16起舉行　旅發局結合酒吧及理髮廳藝術

繼「藝術三月」一連串活動圓滿結束後，由今日起至周末（16日至19日），本港將一連4日舉行另一個藝壇盛事「Affordable Art Fair Hong Kong 2024」在會展舉行。今年旅發局與主辦方聯手策展裝置藝術《霓虹》，表面是一間上海舊式理髮廳，但穿過隱藏入口後，內裡藏有一間秘密酒吧，掛有12幅以香港舊區為主題的插畫，而酒吧並提供蛋撻、奶茶、香片及菊花茶，共4款茶餐廳口味的雞尾酒。



旅發局期望旅客在觀賞《霓虹》後，可走進社區「城市漫步」深度遊，又指會持續與各主辦方結合藝文及旅遊體驗，啟發藝術旅遊的可能性。



創作意念來自掛滿霓虹招牌的深水埗小巷

美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee、米芝蓮一星餐廳前首席侍酒師Kiyoshi Hoshimi-Caines，由於年少時隨父母來港工作而認識，對香港舊區情有獨鍾，因此共同製作裝置藝術《霓虹》。而創作意念來自掛滿霓虹招牌的深水埗小巷，表面是一間舊式理髮廳，穿過隱藏入口後，其實內裡別有洞天，藏有一間秘密酒吧。

《霓虹》的外貌以70至80年代的上海舊式理髮廳為主調，綠白相間的瓷磚，配以樸實無華的理髮椅，時光瞬間倒流至70年代。旅客可在店面體驗傳統恤髮服務，結合視覺及觸覺的體驗，感受上世紀的香港情懷。

提供4款茶餐廳品味雞尾酒 包括蛋撻及奶茶等

而旅客穿過店面後，便可進入霓虹燈下的秘密酒吧，牆上掛有12幅由Jonathan Jay Lee 創作的插畫，以高飽和色彩漫畫風格，加入舊區的特色如唐樓、傳統麵檔及霓虹招牌等元素，勾起旅客對舊時香港的興趣。

酒吧並提供4款特色雞尾酒，以香港茶餐廳味道為靈感，包括蛋撻、奶茶、香片及菊花茶等。調酒師Kiyoshi Hoshimi-Caines期望，訪客以舌尖尋覓香港獨有的滋味。旅客離開酒吧前，更可在印有Jonathan Jay Lee畫作的明信片寫下心意，再寄給親友分享香港之美。

旅發局冀在國際藝術展增加香港元素

旅發局表示，期望《霓虹》提供的多感官體驗，讓旅客在觀展後可深入社區探索及「城市漫步」（即用步行、自行車等方式在城市漫遊）。局方並希望在國際藝術展覽中，注入本地元素，豐富觀眾的在地體驗。

旅發局提醒，各項藝文活動亦從5月起陸續展開，包括國際級畫廊、表演藝術、街頭創作。旅發局會持續透過「藝聚香港」平台推廣更多藝術盛事，亦會與各主辦方結合藝文及旅遊體驗，啟發藝術旅遊的可能性。

入場費215至374元不等 10萬元以下作品任睇

而今年為「Affordable Art Fair Hong Kong 2024」進駐香港第11年，展覽於5月16至19日於灣仔會展舉行，共吸引97間畫廊參展。觀眾可欣賞來自全球的人氣及新晉藝術家，定價10萬元以下的多款作品。

費用方面，入場費為215至374元不等，至於上述裝置藝術《霓虹》，理髮服務免費，雞尾酒則另外收費220元，再送上Jonathan Jay Lee的禮品及見面機會。