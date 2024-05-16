多8內地城市自由行　旅發局派$200優惠券　業界：小禮物助促消費

多八個內地城市本月27日起開放赴港澳自由行，旅發局將向有關城市的個人遊旅客派發200元優惠券。旅遊界立法會議員姚柏良今日（16日）在電台節目指，雖然旅客未必因為這項措施而增多，但相信對旅客而言，這份「小禮物」能令他們感受到受歡迎，也有助促進消費。



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國家出入境管理局早前公布將新增8個港澳個人遊城市，包括哈爾濱、拉薩及烏魯木齊等。旅發局將向這些城市的個人遊旅客派發200元優惠券。

姚柏良指旅客不會為$200而來 但「小禮物」如同儀式

旅遊界立法會議員姚柏良認為有禮遇性措施屬好事，但明言措施未必令天多旅客來香港，「旅客唔會純粹為200蚊而來。」不過，他指有一份「小禮物」如同儀式，能令內地旅感受到受歡迎，也有助促進消費。

旅遊界立法會議員姚柏良認為有禮遇性措施屬好事。（資料圖片/歐嘉樂攝）

姚柏良表示，再多八個內地城市開放自由行，有助人民交流，對商業往來、探親旅遊都有利，認為未來要關注航運交通、香港也要推出針對性的旅遊產品。

他指出，八個內地城市都位處內陸，料這班旅客對海洋的興趣較大，「佢哋好少見到海。」認為未來可以提供更多維港、及維港以外的水上遊，給予他們「海嘅體驗」。

部分內地城市現時仍未有直航航班到香港，姚柏良指，香港應與其他鄰近機場協作，推進大灣區一程多站，「相信佢哋南下都唔止睇一個城市。」