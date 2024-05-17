前上海首富周正毅妻毛玉萍被頒令破產　去年遭美高梅追債385萬元

高等法院日前頒令，前「上海首富」周正毅妻毛玉萍破產，今日（5月17日）刊憲。根據高院資料，申請毛玉萍破產為澳門美高梅金殿超濠股份有限公司，去年美高梅曾追討毛380多萬港元。她於2020年亦被入稟追討387.5萬元。

周正毅與毛玉萍先後在內地和香港入獄，二人目前仍合資公司，但數億元的香港豪宅已轉售。周正毅曾與楊恭如傳出緋聞，2002年10月，毛玉萍在銅鑼灣當眾掌摑楊恭如，高呼「你敢搞我老公！」



兩度被追債 每筆380多萬

2023年5月2日，美高梅入稟高院毛玉萍384.7萬元，及至11月22日，再向高院提出毛的破產呈請，至近日，法官審理案件後，正式批出毛的破產令，若無特別情況，破產期為四年。根據香港法例，毛可於28天內提出上訴。

毛玉萍於2020年亦曾被一持牌放債人懿鑫控股有限公司於高院追討387.5萬元。

仍合資公司 香港豪宅已轉售獲利數億

記者翻查資料，周正毅與毛玉萍現時仍然以51%及49%合股持有「康藝國際（集團）有限公司」。該公司曾持有白建時道81號大宅，大宅已於2017年以5.35億元轉售，賬面獲利達4.5億元；該公司持有的北角半山海天峰一單位，亦於2021年以2,157萬元售出，賬面獲利1,200多萬元。

另外坊間一直指毛玉萍在銅鑼灣柏寧酒店投資經營髮型屋「Momo Salon」，記者翻查資料，發現由毛玉萍的兒子俞俊材持股。2021年，毛子俞俊材及媳任靄婷亦以1.02億元售出半山嘉慧園，數月後任靄婷以3,450萬元購入碧瑤灣一單位。

2016年11月14日，前上海首富周正毅妻子毛玉萍，在香港出席她與前夫所生的兒子俞俊材的婚禮。（視覺中國）

周正毅、毛玉萍靠燉湯賺第一桶金

毛玉萍1962年出生於上海的一個貧窮家庭，1986年與任職海員的丈夫俞雄華生下一子俞俊材，產子後不久移居香港，來港後才註冊結婚，與丈夫和家翁同住公屋。

1993年毛玉萍返回上海創業，邂逅改變他一生的男人周正毅，及後毛與俞離婚。周正毅只有小學學歷，與毛玉萍一樣出身寒微，比毛年長一歲，17歲開始就在社會打滾，做過雲吞麵、桑拿、卡拉OK、百貨店生意。

1994年，周正毅與毛玉萍合力開設「阿毛燉品」，每年盈利高達1,000萬元人民幣，賺取人生第一桶金。

2002年是周正毅最風光的時候，他常接受訪問，在財經版、娛樂版見報，被稱為「上海首富」。（China Photos / Getty Images）

登上福布斯 成「上海首富」

1995年，適逢內地國企改革，周正毅、毛玉萍投資5000萬元購入職工股，至國企上市賣出，賺取2億元。不過，令周毛兩人身家暴漲的原因，是他們先後在內地和香港，投資股票而獲得巨利，得以在去年收購兩間香港上市公司「上海地產」和「上海商貿」，毛擔任上海控股總經理、上海商貿主席。

2002年周正毅曾登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位，被外界稱為「上海首富」，跟曾對傳媒表示「我有至少逾150億元」。

2008年9月，前上海首富周正毅的妻子毛玉萍，在香港刑滿出獄。（視覺中國）

兩人先後入獄

不過高峰過總會有下坡。

2003年，周正毅因涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格，在上海被判入獄三年。2005年9月，香港廉署通緝周正毅，控罪為「串謀詐騙」，此時周正在上海服刑。2006年5月26日，周正毅刑滿出獄。

毛玉萍亦在香港捲入官司，2003年被捕，被控2002年7月至2003年4月期間，毛玉萍串謀其他人利用12名男女開設43個證券戶口，買賣上海地產股票，製造股票交投活躍的假象，涉及金額達到20.6億元。串謀造市、妨礙司法公正、詐騙罪成，判囚三年半，其後造市罪上訴得直，其餘兩罪仍成立，刑期不變，到2008年出獄。

周正毅捲陳良宇案 二次入獄16年

毛玉萍出獄時，周正毅正在第二次入獄。2006年，中共中央政治局委員、上海市委書記陳良宇，因挪用社保基金而倒台。2007年，周正毅服刑三年後出獄不久，就再因為陳良宇相關的一系列案件被捕。他最終因虛開增值稅專用發票、個人行賄、挪用資金、單位行賄及對企業人員行賄，判囚16年。

2002年毛玉萍掌摑楊恭如：你敢搞我老公

根據毛玉萍在香港受審時的法庭供詞，周正毅與毛玉萍當年在香港並無註冊結婚，但一直以夫婦稱呼。

2002年，周正毅與1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳出緋聞，傳媒跟報道楊恭如高調遷入周正毅為她準備的月租12萬半山豪宅。

2002年10月5日，毛玉萍於銅鑼灣利園地庫意大利餐廳COVA，當眾掌摑楊恭如，更質問「你敢搞我老公！」事後毛玉萍更公開表示「我是唯一周太」。當年傳媒報道，當時楊恭如用上海話對母親說「佢又搵人嚟打我」。楊母一度報警，及後因楊恭如不予追討了事。

周正毅時候接受傳媒訪問，稱楊恭如是上海同鄉。

2021年4月，前上海首富周正毅（中），在上海舉辦的60歲生日宴，上海電視台多名主持人捧場賀壽，之後被封殺和解僱。（網上圖片）

出獄後60大壽 累上海電視台多位主持被封殺

周正毅2020年出獄後，仍不改高調。2021年4月他不改高調，在上海舉辦六十大壽壽宴，上海電視台多個當家主持上台祝壽，之後被封殺和解僱。

王家衛執導的電視劇《繁花》2024年首播，胡歌飾演的「寶總」，辛芷蕾飾演的飯店至真園老闆娘，被指原型人物是周正毅和毛玉萍。（繁花劇照）

被指是《繁花》原型

今年王家衛指導的電視劇《繁花》播出，劇中男主角胡歌演寶總的原型，被指是前上海地產控股有限公司董事主席周正毅，「至真園」老闆娘原型則是毛玉萍。