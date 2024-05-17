新田科技城環評｜三環團：極度失望　批環保署疑為發展扭曲事實

環保署今早（17日）公布有條件批准新田／落馬洲發展樞紐環境影響評估報告，三個環團發聯合回應，批評署方的決定無視報告中的錯漏，對此感到極度失望，又質疑署方疑為發展計劃扭曲事實，包括突然聲稱有參考環團的環境生態數據，在沒有科學根據下涉誇大緩解措施成效，又對外聲稱與環團溝通並已作出回應，有誤導公眾之嫌。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

欠科學根據 誇大緩解措施成效

長春社、綠色和平和香港觀鳥會今午發聯團回應，表示環保署無視新田科技城環評報告有至少35項重大錯漏，仍宣布有條件批准，為此極度失望。三個團體續質疑署方疑為發展計劃扭曲事實，包括突然聲稱有參考環團的環境生態數據，在沒有科學根據下涉誇大緩解措施成效。

其中環保署署長徐浩光在記者會上，稱環評有參考自2012年推行的「自然保育協議」下的環境生態數據，作為補充環評調查的基線資料，甚至指政府擁有足夠、大量、充分、持續的生態生境研究。三環團則指出，環評中從來沒有就上述文獻作分析及評估，質疑政府為通過新田科技城環評誤導公眾。

環團又指，已多次批評環評疑選擇性引用后海灣的生態數據，未有善用多年的生態監測數據，例如超過20年的水鳥監測數據、黑臉琵鷺的監測數據和繁殖鷺鳥的覓食地調查數據，引致文獻分析有嚴重遺漏，嚴重低估新田的生態價值和影響。

而環保署在未有充分採納各團體對雀鳥調查、評估及緩解措施的意見下，通過一份錯漏不全的環評，將嚴重損害環評制度的公信力。

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批部份附加條件「小修小補」 憂發展損覓食地鷺鳥林不保

就環保署今日指已預留70米通道、進行美化工程，能緩解對米埔隴鷺鳥林和繁殖鷺鳥的影響，環團質疑署方過份誇大其成效，事實上發展將損害繁殖鷺鳥的覓食地、而高度超過105米的樓宇將切斷繁殖鷺鳥的飛行空間，很可能令鷺鳥林不保。

環團稱，已多次批評環評不當地以四種鳥種計算受影響魚塘的「功能價值」和補償目標，但環保署卻聲稱因應環團和環諮會意見，決定由4種增至8種，當中更是未包括一些對干擾敏感、對新田有特別偏好、對生境和食物有獨特要求的物種，例如歐亞水獺、在新田繁殖的小鸊鷉和白胸苦惡鳥，極度瀕危青頭潛鴨、易危紅頭潛鴨等。

環團也批評，環保署為環評附加的條件仍屬「小修小補」，完全未能對應大規模填平濕地造成的生態破壞，形同虛設。