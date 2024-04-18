新田科技城環評被斥馬虎　環保署 : 研究概要仍有效　會嚴格審批

針對新田科技城計劃的環評報告，被環團形容為「史上最馬虎環評」。環保署周三（17日）作出回應，稱研究概要已能夠涵蓋更新後的發展範圍，以及土地用途建議可能產生的環境影響，確定有關的環評研究概要仍然有效。對於環團指報告內相片出錯等問題，環保署指土拓署已提交修訂，由於不影響報告整體結論，無需重新提交報告。環保署表示，會嚴格按照《環評條例》的規定審核報告，才決定是否批准。



興建新田科技城計劃在2023年提出，環評報告原指科技城規模只有320公頃，但在環評途中，政府突把規模增至627公頃，其中涉及247公頃濕地保育區及緩衝區土地，但拒絕重做環評報告。有環團批評，報告內容最少有27項技術評估和數據錯漏，至少35處是反環評法定要求，形容為「史上最馬虎環評」。環境諮詢委員會於下周一（22日）討論新田/落馬洲發展樞紐環評報告，10個環團促請環諮會做好把關。



環保署指出，土拓署已根據《環評條例》於今年2月2日至3月2日期間，將新田／落馬洲發展樞紐工程項目的環評報告公開予公眾查閱。環保署會嚴格按照《環評條例》規定來審核，包括審慎考慮相關環評研究概要、《技術備忘錄》要求、及於公眾查閱期間由公眾和環諮會提出的意見後，才決定是否批准該環評報告。

編輯問題致雀鳥相片名稱不符 經修訂不影響結論

針對香港觀鳥會指出環評報告內的相片與雀鳥名稱不符，土拓署已解釋是顧問團隊在整合報告附件時出現編輯問題，土拓署已向環保署提交修正的相關附件及報告。根據《技術備忘錄》第4.5.2段，倘若環評報告須作出若干修訂，但該等修訂不影響報告所作評估的有效程度及整體結果和結論，無需重新提交環評報告。

調查期間未見歐亞水獺 但已假設出沒並作評估

有關工程對歐亞水獺的生態影響，雖然生態調查期間並沒有發現歐亞水獺，但環評報告已參考近年相關調查記錄，包括於2018年和2019年在範圍內曾發現水獺糞便，因此生態評估已假設有歐亞水獺在範圍內出沒，並就工程產生的潛在影響作出相應評估，以及建議緩解措施。

已能涵蓋更新後發展範圍及所需環境課題

環保署指出，2021年6月30日就有關項目發出環評研究概要。在去年公布更新的建議發展範圍前，土拓署已按研究概要要求，以書面通知環保署更新的項目規模。環保署認為研究概要仍能夠涵蓋報告須要的各項環境課題。此外，研究範圍亦會因應工程規模增大而調整，例如生態影響評估範圍將包括工程項目最新邊界以外500米範圍。因此環保署認為環評研究概要已能涵蓋更新的新田科技城發展範圍，以及土地用途建議可能產生的環境影響，確定有關的環評研究概要仍然有效。