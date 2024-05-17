環保署延長黑水虻處理雞廢料半年　8月開始試「共厭氧消化」技術

處理廢料、廚餘是本港一直面對的問題，環保署於2021年透過公開招標形式聘請承辦商提供服務，在環保園試驗以黑水虻技術處理雞廢料，轉化為魚糧及肥料。環保署今日（17日）指，與承辦商的合約原定於2024年2月完結，但為收集更多數據，環保署與承辦商共同協訂將營運期延長六個月至2024年8月，並且在今年8月開始試驗以「共厭氧消化」技術處理雞廢料，預料首階段每日處理10公噸雞廢料以轉廢為能。



黑水虻的幼蟲可24小時不停進食。（歐嘉樂攝）

黑水虻處理雞廢料試驗延長至今年8月 日處理產生量25%

環保署今日表示，一直有計劃透過先導計劃嘗試以不同技術，包括生物科技，來處理禽畜廢料，吸取經驗及收集數據，比較不同技術的優劣和成本效益，以助制訂長遠處理安排。

環保署於2021年透過公開招標形式聘請承辦商提供服務，在環保園試驗以黑水虻技術處理雞廢料，轉化為魚糧及肥料。合約營運期為一年，有關設備於2023年2月完成安裝及開始運作，每日處理約10公噸雞廢料，即全港雞廢料產生量的四分之一。合約原定於2024年2月完結，為收集更多數據，環保署與承辦商共同協訂將營運期延長六個月至2024年8月。

廚餘與污泥共厭氧消化技術，是指利用微生物在缺氧的環境下將污染物分解。(政府圖片)

「共厭氧消化」技術處理豬廢料達每日產生量一半

環保署亦成功試驗在O．PARK2以「共厭氧消化」技術處理豬廢料，署方稱效果理想，現時O．PARK2每日平均處理20公噸豬廢料，佔全港豬廢料產生量一半。

環保署將基於以「共厭氧消化」技術處理豬廢料的成功經驗，於今年8月開始試驗以「共厭氧消化」技術處理雞廢料。首階段會試驗每日處理10公噸雞廢料以轉廢為能，並視乎效果進一步加大雞廢料處理量。

環保署會根據黑水虻技術和「共厭氧消化」兩個先導計劃所收集的數據、營運經驗和成本效益等資料，制訂雞廢料的長遠處理安排。

未來會發展利用污水處理廠廚餘處理

在黑水虻技術處理廚餘方面，環保署指，正使用厭氧消化生物技術將廚餘轉廢為能，而現時運作中的大埔和沙田污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」試驗計劃相當成功。

署方指，由於土地資源珍貴，以黑水虻技術或其他技術處理大量廚餘都需要額外相當土地，未來將會集中發展利用污水處理廠進行「廚餘／污泥共厭氧消化」來提升整體廚餘處理能力。