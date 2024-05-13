垃圾徵費｜居民參與先行先試逾月　學會回收廚餘減用指定袋

政府原擬4月1日推行垃圾徵費計劃，改為同日起在14個處所「先行先試」，待5月底向立法會交代進展，再決定是否按照押後計劃的8月1日實施。



荃灣滿樂大廈安寧樓為其中一個「先行先試」點，有四人家庭居民指，一向都有購買垃圾袋的習慣，參與計劃以來改用政府派的指定袋，再配合屋苑新設的智能廚餘機，過去一個月以來，開始把廚餘分類回收，乾的垃圾才放入指定袋，試行1個月期間沒有遇上太大問題。戶主預計，待政府落實垃圾徵費，預計每月購買指定袋開支為50元，屬可接受範圍。



荃灣區議會古揚邦表示，試行1個月以來暫沒有居民反映遇上困難，大約9成居民都使用指定袋，滿樂大廈較多獨老或雙老居民，垃圾量較少，有居民反映15L指定袋太大，兩日才會載滿。他認為，「先行先試」可推廣更多地方，建議政府應考慮8月1日分階段推行垃圾徵費。



垃圾徵費計劃實施時間表，由去年底押後至今年4月1日，再推遲至8月1日。4月1日改為在14個處所推行「先行先試」計劃。荃灣滿樂大廈安寧樓為其中一個試點，約450戶參與，每位居民可獲派30個15公升的指定袋，屋苑內亦貼有海報提醒市民使用指定袋。

4月中開始設廚餘收集機 居民反映熱烈

滿樂大廈的四人家庭戶主羅先生表示，試行1個月期間沒有遇上太大問題，以往都會買垃圾袋使用，現已習慣使用指定袋。他表示，以前使用自購垃圾袋時，若當晚飯餸太多汁就會用兩個袋「包住」，避免漏出，自4月中開始，屋苑樓下設智能廚餘機，加上屋苑每人都送了一個承載廚餘的容器，自此差不多每日都會回收廚餘，因此未出現指定袋被魚骨刺穿、漏水等情況，「我諗住好多人嫌麻煩唔做（回收廚餘），我見到好多人都揼。」

「 乾垃圾」未必即日揼 減少使用指定袋

羅先生一家每一晚都會把裝滿垃圾的指定袋棄於門外，等候清潔工人收集，避免產生臭味。他預計，一旦落實垃圾徵費，家庭支出一定有所增加，「而家就政府派（指定袋）啫，遲下要買。」他認為一個月增約50元的支出，屬可接受範圍，但屆時垃圾若為「 乾垃圾」，就未必會即日棄置垃圾，以減少使用指定袋。

9成居民使用指定袋 部分反映容量太大

荃灣區區議會古揚邦表示，試行1個月期間暫沒有居民反映遇上困難，大約9成居民使用指定袋，「最主要而家唔洗畀錢，試多一個月、兩個月都無問題。」他指，滿樂大廈較多獨老或雙老居民，垃圾量較少，有居民反映15L指定袋太大，兩日才會載滿，亦有市民1個月內使用多於30個指定袋，因此需用回非指定袋。

區議員倡8月分階段推行垃圾徵費

他認為，在試行期內，除了讓政府知道市民使用感受外，亦讓市民了解更多政策的資訊，例如在甚麼地方可購買指定袋。

他又認為，若急於在8月推行措施，周邊配套設施，如廚餘機、回收站未必足夠，建議可以先分階段實施，例如先在有物管公司的大廈實施，或在更多地方推行「先行先試」計劃。

古揚邦又提到，自屋苑安裝智能廚餘機後，不少居民使用，廚餘機裝滿7成就會發出提示，提醒負責人員更換入面的廚餘桶，因此暫時未見廚餘機滿瀉的情況。

荃灣區的綠在區區位於路德圍以及二陂坊，與滿樂大廈距離較遠，屋苑內有三色回收箱，以及綠在區區的回收箱。古揚邦建議，綠在區區可在每月指定時間上門收回收物，以方便長者。

每日更換廚餘機內垃圾桶3、4次

滿樂大廈的廚餘機距離安寧樓約3分鐘的路程，市民每次倒廚餘可使用應用程式「綠綠賞」儲積分換禮物。負責收集大廈垃圾的員工指，每日都要更換廚餘機內的垃圾桶約3、4次。

14個「先行先試」計劃處所名單：



政府大樓

1. 西九龍政府合署



公營房屋

2. 荃灣滿樂大廈安寧樓

3. 柴灣連翠邨



私人住宅

4. 九龍城成龍居

5. 深水埗北河街 15 及 17 號 （ 「三無」大廈）

6. 深水埗長沙灣道 58 號 （「三無」大廈）



商場

7. 大埔新達廣場

8. 屯門卓爾廣場



院舍

9. 新生精神康復會屯門長期護理院

10. 屯門嘉濤耆樂苑



食肆

11. 旺角鋿晶館

12. 新蒲崗新光宴會廳

13. 大家樂 (金鐘海富中心分店)

14. 大圍漢年茶餐廳

