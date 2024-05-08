廚餘回收｜日均收集230公噸僅佔廢置量約7%　環境局指正逐步增加

垃圾徵費試行計劃實施近一個月，不少市民指回收配套不足，包括廚餘。環境及生態局今日表示，現時香港每日生產約1.1萬公噸都市固體廢物，約三成為廚餘，即約3,330公噸。局方指，現時從不同渠道收集的廚餘量正逐步增加，今年3月平均每日收集量約為230公噸，但與被廢置的廚餘比，仍不足一成。



環境局書面回覆立法會議員陳凱欣質詢時表示，現時香港每日生產約1.1萬公噸都市固體廢物，當中約三成為廚餘，即約3,330公噸。局方表示，自2021年擴展「廚餘收集先導計劃」，逐步為廚餘量較多的公私營處所提供點對點的廚餘收集服務，目前已有約900個分布全港的收集點，同時目標在今年８月前大致完成在全港213個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶。

局方指，現時從不同渠道收集的廚餘量正逐步增加，今年3月平均每日收集量約為230公噸，但與被廢置的廚餘比，仍不足一成。其中回收量最高的地區為元朗區，達52.3公噸，回收量最低的為灣仔區，只有2.9公噸。

局方表示，環保署已在食物環境衞生署轄下的71個垃圾收集站設立廚餘收集點，平均每日收集量為約3.2公噸，位於中西區的士美非路市政大廈垃圾收集點日均廚餘量達425公斤，為收集量最多的廚餘收集點，亦有8個收集站日均廚餘量少於1公斤。環保署收集點預計會在７月擴展至100個。