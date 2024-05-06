廚餘桶免費派｜環保署送1500個家居廚餘桶　附各區派發日期＋地點

環保署逐步於全港公共屋邨設置智能廚餘回收機，以便將廚餘回收。為了推廣活動，當局早前就在葵涌邨向街坊講解廚餘回收的資訊，並送出1500個家居廚餘桶。相關推廣活動將於設置智能廚餘機同日起一連三日舉行，想知廚餘機設置地點同日期？即睇下文！



早前有街坊在公屋討論區@Facebook群組發文指，環保署在葵涌邨舉行廚餘回收的推廣活動，向市民講解相關資訊及送贈家居廚餘桶，吸引了大批市民排隊輪候。有街坊表示，只要看完相關影片便可以獲取免費廚餘回收桶一個。

1500個廚餘桶與設置智能廚餘機同日派發

環保署將於全港公共屋邨逐步設置智能廚餘回收機，並於設置當日舉行推廣活動，包括向住戶派發宣傳單張、贈送家居廚餘桶及在屋邨大堂張貼宣傳海報等。

不過環保署表示，仍會視乎家居廚餘桶剩餘數量決定派發安排，可能會以先到先得的形式派發給市民作迎新禮品。如想領取廚餘桶就要提早排隊了！

除了參與活動可免費領取家居廚餘桶外，環保署亦正籌備將廚餘桶作為「綠綠賞」換領禮品，讓居民可以在「綠在區區」設施用積分換領。而環保署也會不定期在公共屋邨舉行推廣活動，在開始前5日，於屋邨大堂張貼宣傳通告，包括如何使用「綠綠賞」積分即場換領禮品的安排。

環保署正籌備將廚餘桶作為「綠綠賞」換領禮品，市民可提前下載手機應用程式。（圖片：香港減廢網站）

智能廚餘機設置時間表：

港島（南區）：

地點：馬坑邨、鴨脷洲邨

日期：2024年5月8日



九龍（觀塘）：

地點：牛頭角下邨、樂華南邨

日期：2024年5月5日



九龍（深水埗）：

地點：大坑東邨

日期：2024年5月8日



新界（葵青）：

地點：長青邨（青松樓、青楊樓、青葵樓、青梅樓、青柏樓、青榕樓）

日期：2024年5月11日



地點：高盛臺

日期：2024年5月11日



地點：葵盛東邨（盛喜樓、盛安樓、盛國樓、盛樂樓、盛強樓）

日期：2024年5月11日



（全文完）