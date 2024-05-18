牙科街症難求｜衞署盼與NGO合作後有改善　稱公務員輪候時間亦長

基層市民對政府牙科街症服務需求殷切，葵青區有機構推出為期三年的社區牙科服務，包括流動牙科車，料覆蓋5,000多位患者，提供超過7,150多次口腔檢查及診療服務。對於會否將公務員政府牙科服務名額分撥予市民，衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，現時牙醫人手不足，公務員服務需求亦不小，建議政府可與非政府機構合作增加更多名額。



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葵青區推流動牙科車服務 覆蓋5,000多位患者

葵青安全社區及健康城市協會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助951萬元，推出為期三年的「賽馬會葵青社區牙科服務」。計劃主要使用流動牙科車提供診療服務，計劃覆蓋5,000多位患者，提供超過7,150多次口腔檢查及診療服務。該車輛輪流停泊於葵青五大分區，計劃旨在為葵青區的居民、60歲或以上以及低收入家庭，提供口腔檢查、洗牙、補牙等服務，每項服務收費為30元。計劃由今年3月7日開展，截至5月12日，已提供了468次口腔檢查、429次洗牙和184次補牙，服務共計613個案。

長者花半個月生果金往私營剝牙 因高血壓不敢輪候街症

計劃於今日舉辦啟動典禮暨葵青健齒日，現場有長者輪候使用流動牙科車服務，其中有70歲的張婆婆，她表示曾花費1,500元到私營診所拔牙，但費用已佔每月領取3,000元長者生活津貼的一半，需要節衣縮食。她又指，由於患有高血壓，不敢輪候街症服務。另外，她表示以往需花費480元洗牙，但有牙科流動車後，洗牙服務僅30元，便宜了10倍之多。

70歲的張婆婆表示以往需花費480元洗牙，但有牙科流動車後，洗牙服務僅30元，便宜了10倍之多。（廖雁雄攝）

衞生署：循「早發現，早治療」方向讓市民保護好牙齒

葵青安全社區及健康城市協會顧問委員會主席梁智鴻、衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢、立法會陳恒鑌議員等人出席活動。被問及能否將公務員診症名額分撥給市民以舒緩需求，許美賢表示，現時牙醫人手不足，公務員輪候政府牙科服務時間亦長，又需要以外判形式提供洗牙服務，政府除保持現有政府牙科街症名額，會與非政府機構合作，增加更多牙科服務名額，並在不同區域提供不止於拔牙的服務，循「早發現，早治療」方向讓市民保護好牙齒。

立法會陳恆鑌議員表示，如《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》可獲通過，相信需時三至五年，本港牙醫數目會有較大轉變。他指出現時條例草案最大爭議點是為牙科畢業生及非本地培訓牙醫正式註冊前增設實習要求，期望有關委員會能解決爭議，又建議可在暑假期間、分幾年進行實習。