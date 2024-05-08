牙科街症｜社協倡扭牙痛始看牙醫觀念　陳凱欣質疑何不盡快加名額

衞生署牙科街症7月起提早至服務前一晚8時開始初步登記，立法會議員陳凱欣今早在港台節目指出，新安排無法解決服務名額偏低的問題，對於政府擬明年額外增加4萬個牙醫診症服務名額，她質疑香港牙醫數目遠低於其他城市，是否能額外提供服務，反問：「如果加到，點解唔盡快加？」香港牙醫學會前會長王志偉在同一節目稱，今年牙科畢業生進入公營體系的人數較去年增加幾倍，相信能紓緩人手不足。



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牙醫數目遠低於其他城市 陳凱欣憂人手不足未必能增服務名額

立法會議員陳凱欣今早在港台節目《千禧年代》指出，新安排只是將排隊時間提前七個小時，無法解決服務名額偏低的問題。對於政府擬明年額外增加4萬個牙醫診症服務名額，她表示大部分基層偏向選擇政府牙科街症服務診所，而全港註冊牙醫只有約2,800人，每一千名市民只有0.37位牙醫提供服務。她續指香港牙醫數目遠低於其他城市，質疑是否能額外提供服務，反問：「如果加到，點解唔盡快加？」

立法會議員陳凱欣今早（8日）在港台節目《千禧年代》指出，新安排只是將排隊時間提前七個小時，無法解決服務名額偏低的問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

牙醫學會：牙科畢業生增加應付人手不足

香港牙醫學會前會長王志偉在同一節目稱，認為香港牙醫不足，是由於疫情期間積壓的求診需求於疫后浮現，加上迎來新一波牙醫退休潮、私營牙科診所吸納牙科畢業生、移民潮等因素，導致短期內人手不足問題。

不過他指出，今年牙科畢業生進入公營體系的人數較去年只有數名，增加幾倍至幾十名。他解釋，由於預料到今年將有退休潮，故香港大學牙醫學院收生人數亦由原本50名逐步增加至現時的90人一年，相信最近三年畢業生共約70個，相信能夠舒緩人手空缺問題。他又表示，加上開關後，內地牙科廣告蜂擁香港，令北上求醫成趨勢，本港私營市場因而無法容納牙科畢業生，故令畢業生進入公營體系。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，新安排將市民排隊輪候時間提前，避免深宵排隊，但形容「治標不治本」。（資料圖片／黃浩謙攝）

社協彭鴻昌批新排籌安排治標不治本

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，新安排將市民排隊輪候時間提前，避免深宵排隊，但形容「治標不治本」，認為牙科服務人手不足，無法改變令服務名額不足問題。對於政府計劃日後改以電子派籌，他稱雖然可免卻現場排隊，但擔憂長者或基層市民遇上數碼鴻溝的困難，未必懂得使用智能裝置或有上網服務。他指出需扭轉市民牙痛才去看牙醫的觀念，建議應定期檢查防止牙患。