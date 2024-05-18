禁煙｜吸煙與健康委員會倡擴大禁煙區至街道車站　嚴禁「火車頭」

香港吸煙與健康委員會今日（18 日）舉行世界無煙日 024暨無煙跑服日啟動禮，同場設嘉年華，希望號召全港市民在「世界無煙日」穿上跑服或運動服，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊希望政府在控煙、禁煙方面可多管齊下，例如可考慮擴大禁煙區至所有公共交通等候處、禁止「火車頭」行為等，望能守護青少年健康。



香港吸煙與健康委員會今日（18 日）舉行世界無煙日 2024 暨無煙跑服日啟動禮，同場設嘉年華，希望號召全港市民在「世界無煙日」穿上跑服或運動服，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙。（歐嘉樂攝）

為響應5月31日「世界無煙日」，香港吸煙與健康委員會以「無煙無慮健康到家」為主題舉辦宣傳推廣活動，並於今日舉行世界無煙日 2024 暨無煙跑服日啟動禮，同場設嘉年華，希望號召全港市民在「世界無煙日」穿上跑服或運動服，參與連續第四年舉辦的「無煙跑服日」，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。

湯修齊建議擴大禁煙區至所有公共交通等候處：二手煙避無可避

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊今日出席「無煙跑服日」時表示，政府可考慮擴大禁煙區至所有公共交通等候處。他指「火車頭」，即邊行邊食煙的行為，「二手煙真係避無可避」，此行為容易令小朋友接觸到二手煙，影響兒童健康，望政府能禁止「火車頭」行為。

湯修齊亦建議政府禁止調味煙草產品，「有一半年輕女性煙民都係食薄荷煙」，而且英國及歐盟在2021年已經禁止薄荷煙的銷售，已有先例可借鑒。

他透露，去年進行的公眾諮詢中，市民普遍支持加強控煙措施，局方亦定下了短、中、長期目標。湯修齊指，希望今年能在立法會上進行討論，亦期待局方能盡快公開公眾諮詢報告。

衞生署署長林文健在活動致辭中表示，2021年的吸煙率為9.5%，去年加煙草稅後，吸煙率下降至9.1%。（歐嘉樂攝）

衞生署署長林文健指去年加煙草稅後吸煙率降至9.1%

衞生署署長林文健在活動致辭中表示，超過一半常吸煙者都是死於吸煙疾病，例如心臟病、中風等。因此控煙的措施是必要的，他指出，2021年的吸煙率為9.5%，去年加煙草稅後，吸煙率下降至9.1%。他指，雖然加煙稅後吸煙率有下降，但每日仍有超過17萬人吸煙，「革命尚未成功，同志仍需努力」。

林文健稱，局方在上個月完成了無煙香港的公眾諮詢，結果反映市民大多都支持減低煙草包裝誘惑，避免青少年受煙草華麗的包裝吸引，繼而吸煙。他透露，6月會舉行戒煙月活動，活動詳情有待公布。

香港行政會議成員及基督教靈實協會行政總裁林正財亦在致辭中表示，吸煙除影響儀容外亦有損精神健康，他指，八成的精神疾病都是在21歲前發病，因此守護青少年免受吸煙危害可減低未來受精神疾病的困擾尤其重要。（歐嘉樂攝）

香港行政會議成員及基督教靈實協會行政總裁林正財亦在致辭中表示，吸煙除影響儀容外亦有損精神健康，他指，八成的精神疾病都是在21歲前發病，因此守護青少年免受吸煙危害可減低未來受精神疾病的困擾尤其重要，希望社會各界可以共同守護青少年。