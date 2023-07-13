控煙︱湯修齊倡錄影科技捉「火車頭」　銅鑼灣等人流密區域應禁煙

政府周三（12日）起展開為期個半月的控煙策略公眾諮詢至9月30日，並以「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」為四個重點策略。吸煙與健康委員會主席湯修齊今早（13日）在港台節目建議，所有車站等候區，及人流稠密的區域，包括旺角彌敦道及銅鑼灣等，應不准吸煙。他認同「火車頭」執法存困難，建議當局可運用錄影工具執法，並可在煙盒上印有特定圖示，屆時「嘟」一聲以確認走私煙。



▼7月12日 政府發表《控煙策略諮詢文件》▼



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倡人流稠密區域禁煙 包括所有車站等候區

湯修齊建議，所有車站等候區、人流稠密的區域，包括旺角彌敦道及銅鑼灣等禁煙範圍。至於公共衞生及教育設施，包括醫院、學校、老人院、青少年中心等，10米範圍內亦不准吸煙。他指，本港約有90%非煙民，強調二手煙同樣帶來禍害，希望禁煙區的範圍盡量擴大。

認同禁「火車頭」難執法 可善用科技配合

湯亦表示，委員會一直與衞生署控煙酒辦密切聯繫，建議可與海關及警方增加聯合行動。他並認同「火車頭」的執法存有困難，但認為執法部門可善用科技，例如食環署及警方現時便透過錄影工具執法。

吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片／李澤彤攝）

吸煙與健康委員會主席湯修齊：禁煙到樽頸籲提高煙稅

湯修齊指，政府應用盡方法阻止年輕人成為煙民，可「劃線」界定吸煙屬違法的世代。他表示，現時本港中學生的吸煙率為1.2%，讚揚禁煙工作做得不錯，但他強調「一個都嫌多」，建議當局可考慮不斷提高合法買煙的年齡。

湯亦認為，本港吸煙人數已下降至樽頸，餘下的煙民或吸煙數十年，堅持不戒煙，認為需要經多管齊下及強而有力的措施，包括提高煙稅、禁售薄荷煙的方式，鼓勵煙民戒煙，並繼續加強戒煙服務。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼



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籲煙盒印特定圖示「嘟」一聲辨別私煙

問到會否助長私煙，湯修齊表示，根據數年前英國一份醫學期刊的數據顯示，提高煙稅確實可有效降低吸煙率，「事實係無可置疑」。他對海關打擊私煙抱有信心，並建議當局可在煙盒上印有特定的圖示，執法人士只需「嘟」一聲，以確定完稅或走私煙。

煙草政策關注組：加煙稅助長私煙

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則表示，不久前政府加煙稅時，曾派發逾2,000份問卷調查，當中有七成受訪者認為容易接觸私煙，認同提高煙稅助長私煙。他又指，防止青少年吸煙，只需提升合法年齡便可，認為「無煙世代」為剝削人權的思維，但認同應立法規管「火車頭」。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼

