禁煙｜三成受訪煙民支持加煙稅　學生在家食二手煙達三成持續上升

政府提出推出煙草終局大方向，港大醫學院今日公布在2015年至2022年期間的八輪政策調查的結果，發現17,960名受訪者中79%支持提高煙草稅，當中29%更為吸煙者，而在3,014 名吸煙者中，55%表示如果煙草價格上漲，會戒煙或減少一半的吸煙量。醫學院倡議明年增加煙草稅至世衞建議水平75%，以有效達至2025年將吸煙率降至7.8%的目標。



另外，醫學院在2010年至2021年進行的八輪全港香港調查亦發現，青少年在家中接觸二手煙呈上升趨勢。在2020-2021 年，29.8%的中學生在過去七天內曾在家中接觸過來自家庭成員的二手煙，40.7%的中學生接觸過來自鄰居的二手煙。醫學院認為兒童在家中頻繁地接觸有毒的煙草煙霧不能接受，指在本港高密度的居住環境下只有全面禁煙才能有效保護他們。



港大醫學院長劉澤星：每年煙民醫療開支達更56億

港大醫學院、護理學院及公共衞生學院控煙研究團隊倡議考慮本港全面禁煙。院長劉澤星指煙草使用是全球最大的健康風險，並導致多種疾病或可預防的死亡；而在本港，吸煙每年導致7,000人死亡，並危害數十萬在家中接觸二手煙毒害兒童的健康，相關醫療開支達更56億元。

學院建議政府長遠考慮立法禁煙，有助短期實行提高煙草稅、擴大法定禁煙區等有效管控措施，從而為香港爭取「煙草終局」，創造更健康的未來。

護理學院促調高煙草稅至佔零售價75%

醫學院護理學院教授王文炳指現時煙草稅佔零售價約64%，遠低於世衞建議的75%。他引述於在2015 年至 2022 年期間的八輪政策調查，發現17,960名受訪者中79%支持提高煙草稅，當中29%更為吸煙者；在3,014名吸煙者中，55%表示如果煙草價格上漲，會戒煙或減少一半的吸煙量，當中年輕因加煙草稅而戒煙的意欲為最高。另外59/57%的被訪者支持煙稅加幅與通脹掛釣。王文炳呼籲財政司司長於2024年將煙草稅增至75%，才有機會達成於2025年將吸煙率降至7.8%的目標。

食二三手煙學生多來自基層家庭

醫學院公共衞生學院副教授何世賢指出，雖然吸煙率有所下降，但二手煙接觸率依然非常高。他提到在2010 年至 2021 年期間進行的八輪全港學校調查發現，青少年在家中接觸二手煙呈上升趨勢。在2020-2021 年，29.8%的中學生在過去七天內曾在家中接觸過來自家庭成員的二手煙，40.7%的中學生接觸過來自鄰居的二手煙。經以上其中一種途徑接觸二手煙的比例為59%。二手及三手煙接觸在父母受教育程度較低和家庭收入較低的社群中更為常見。

何世賢認為兒童在家中頻繁地接觸有毒的煙草煙霧不能接受，指在本港高密度的居住環境下只有全面禁煙才能有效保護他們。

陳肇始：青少年戒煙熱線四分一查詢者成戒煙

醫學院護理學院教授陳肇始表示，香港大學青少年戒煙熱線推出後已為超過3,100名年輕吸煙者提供諮詢，六個月內成功戒煙率為24%。她指經過廣泛的臨床和社區戒煙研究，確定了有效的策略，例如可把握會診時機轉介煙民、戒煙熱線、智能手機通訊等，可以進一步加強上述的循證戒煙策路，以支援在全面禁煙之前所預期的大規模戒煙。

林大慶：煙商醜化煙民 以為加煙稅會助長買私煙

醫學院公共衞生學院榮休教授及名譽臨床教授林大慶指控煙上面對極端情況，香港所面對的健康問題中最大部份是煙草及尼古丁所產生，「每年死7,000幾人，即係每日死20個人。」他認為有必要以全面禁煙的方式去解決問題，「愈拖就愈死得人多。」他又指責煙草商醜化煙民，令人認為煙民在增加煙草稅後會購買私煙，但調查則發現不少煙民在加煙稅後會選擇戒煙。

長遠煙草政策關注組：加煙稅催旺非法私煙

長遠煙草政策關注組則表示，過往數據反映加煙稅根本無助加速吸煙率下降，但催旺非法私煙的反效果卻相當明顯，又指透過大增煙草稅以達控煙目的根本沒有現實數據支持，關注組對於有組織三番四次提出如此脫離事實的建議，表達強烈反對及無奈。

關注組召集人盧啟律指「六年加三次煙稅，同八年唔加煙稅效果一樣，反映加煙草稅根本無助加速吸煙率的下降，但加稅引致『催旺非法私煙反效果』卻相當明顯。目前非法私煙已進入失控狀態，若再亂加煙稅一定只會加速情況惡化。」