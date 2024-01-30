吸煙與健康委員會調查指$140包煙有效禁煙　倡加75%煙稅每年調整

吸煙有害健康，香港吸煙與健康委員會今日（30日）促請政府加煙稅最少75%，達至世衛建議的水平，隨後再每年檢視及按通脹加稅，從而鼓勵更多煙民戒煙。根據委員會去年的控煙政策調查顯示，即使去年政府已加煙稅，仍有近七成受訪者支持來年再加煙稅。委員會認為，只要加煙稅75%，便有望減少0.7%至8.8%吸煙率，社會長遠可減少醫療及社會成本近50億元。



倡每年按通脹調整煙稅 確保效力不減

政府目標在2025年降低吸煙率至7.8%，香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，2021年本港吸煙率為9.5%，即政府需在不足兩年內，減少逾10萬名煙民，形容距離目標已刻不容緩，需果斷迅速加強控煙工作。

湯修齊建議，加煙草稅應最優先推行，加幅最少達75%至世衛建議水平，並每年檢視及按通脹調整，確保效力不被削弱。他解釋，加稅的推行成本及投入行政資源低，立法所需時間最短。

委員會調查︰每包煙中位數$100、平均價$140助禁煙

根據委員會去年的控煙政策調查，即使去年政府已加煙稅，仍有近七成受訪者支持來年再加煙稅。港大護理學院教授王文炳表示，吸煙者認為每包煙價格中位數100元、平均價140元，便可有效推動戒煙或減少吸煙一半。

▼2023年財政預算案．煙草稅加三成▼



+ 3

港煙草稅率佔零售價約64.3% 低於世衛建議的75%

香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢補充，雖然政府去年加煙稅，但煙草商過去數年雖然多次提高煙價，以致目前煙草稅率只佔零售價約64.3%，水平遠低於世衛建議的75%，窒礙控煙成效，情況未如理想。

加75%煙稅可減少社會成本近50億元

南非開普敦大學經濟學院榮譽研究員羅夏麗博士指，吸煙佔香港每年約448億元的醫療及社會成本，減少煙民數量可助公共財政獲益。她估計，若香港在下個財政年度，增加煙草稅75%或以上，有望將吸煙率減少0.7%至8.8%；可挽回因吸煙死亡約9,350人，社會成本減少近50億元。

成功戒煙的市民劉偉明表示，吸煙對身體百害而無一利，當每包煙升至逾百元，相信可提高戒煙意欲，將煙草的消費用於其他生活開支，例如他戒煙後所節省的開支可豐富退休生活。