華豐奪命火｜民安隊員憶形勢危急　運用搜救知識　勇救受困居民

佐敦華豐大廈上月發生奪命大火，網上流傳影片，曾有一班無名英雄從後門拯救大批受困市民離開，當日在現場英勇救人的周沚諭，本身是醫管局職員，同時是一名資深民安隊成員。



周沚諭今日（19日）接受《香港01》訪問時，憶述當日收工途經華豐大廈，驚見大多被困火場中，於是與地盤工人合力，剪開大廈鐵絲網，設置長梯及運用吊船救人，更開水喉控制火勢，「希望有咁耐拖咁耐」，最終成功救走一批市民。



佐敦華豐大廈今年4月發生火警，民安隊員周沚諭（藍衣者）和一班地盤工人合力，協助被困人士離開。

▼ 4月19日 佐敦華豐大廈大火▼



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本身在醫管局任職文員、在民安隊福利中隊擔任隊員的周沚諭指，自12歲起已加入民安隊少年團，學習輕型搶救、搜救與求生技能。

周沚諭憶述，當日於伊利沙伯醫院放工，路經華豐大廈時，見到簷蓬處有大批市民求救，當中更有兩位小朋友未能撤離，他當時毫不猶豫就從南京街跑入附近地盤，協助被困市民離開，包括抱着一名幼嬰離開。

民安隊員周沚諭憶述，當日下班見到簷蓬處有大批市民求救，當中更有兩位小朋友未能撤離，當時毫不猶豫就衝入地盤救人。（何頴賢攝）

周沚諭指，其後在天井發現尚有大量市民被困，逐與地盤工友開梯協助他們疏散；之後更在華豐大廈另一天井處發現一個火勢猛烈的火頭，於是聯同工友開水喉幫手灌救近20分鐘。

希望有咁耐拖咁耐，喺拖延時間裏面，發現有鐵絲網阻礙其他市民逃生，亦即刻叫文哥（工友）幫我剪開鐵絲網，畀我同其中一個工友去滅火，希望能夠再拖延多一段時間。 民安隊隊員周沚諭

不過，由於火勢太過猛烈，冒出大量濃煙，他與工友加緊救出多幾名市民，並當機立斷使用吊船，成功救走一名被困老翁，他在確定沒有人被困，才放心離開現場。

喺民安隊裏面嚟講，我學到一啲搜救、煙防搜索技巧，同埋一啲輕型搶救、撲滅山火嘅技巧，我哋部隊亦要考一個輔助部隊民防證書，所以今次事件能夠運用到出嚟，我除咗要多謝我嘅醫管局上司支持呢份志願工作，亦都好多謝民安隊咁多年對我嘅栽培。 民安隊隊員周沚諭

民安隊員李修任在今年3月4號大老山隧道發生的中型貨車奪命意外中，在救護員趕至前率先分流急救傷者。（何頴賢攝）

物理治療師大老山隧道見意外 協助分流傷者

同場分享的，亦有自2013年加入民安隊的李修任，他在今年3月4號大老山隧道發生的中型貨車奪命意外中，在救護員趕至前率先分流急救傷者，並確保現場環境安全。

李修任指，當日他駕車途經事發地點，看到中型貨車撞到的士，馬上將座駕駛至安全地方，再上前查看意外傷者。他說，當時已看到兩名傷者，包括其中一名躺臥地上昏迷的私家車司機，另一名則是血流披面但仍然清醒的的士司機。

▼ 3月4日 大老山公路車禍▼



確保現場安全 再急救傷者

李修任指，當時他馬上着貨車司機報警求助，並要他熄匙、拉手掣，再到車尾指揮交通；自己則走到的士熄匙，確保現場安全再作下一步行動。

「之後再去評估兩位傷者情況，昏迷呢位傷者嚴重啲，因為口鼻嚴重出血，令到氣道受阻，就幫佢暢通氣道；另一位傷者佢係清醒，不過頭部嚴重出血，咁就畀啲乾淨紙巾佢、教佢止血，唔好移動。直至消防員嚟到之後，將傷者交畀消防員。」李修任憶述。

他稱，意外中最大挑戰不單止急救技巧，整個意外處理上，從確保現場安全，到報警求助以及評估、分流傷者嚴重程度施救，都要在短時間決定。

作為私人執業的物理治療師，他指平日工作都在安全環境進行，但因為民安隊訓練，令他應用到所學的緊急行動管理與急救技巧。