巴黎奧運︱港隊取得30多張「入場券」　體院院長：目標每屆有獎牌

距離巴黎奧運閞幕還有2個多月，香港體育學院院長蔡玉坤在電視節目表示，港隊在今屆奧運取得30多張「入場券」，較上屆東京奧運的40多張為少，他認為仍屬達標，算是不錯。他又提到，自1996年，香港每隔一屆才會再取牌，希望可以打破宿命，逐步穩定到成績，冀每屆都有獎牌。



巴黎奧運將在明年7月26日開幕。（路透社）

巴黎奧運將於7月26日始舉行，蔡玉坤在今日（19日）無綫電視播出的節目《講清講楚》表示，港隊在今屆奧運取得30多張「入場券」，較上屆東京奧運的40多張少，不過，仍屬達標，算是不錯，「教練方面同運動員方面，比較辛苦㗎今年，因為佢哋點樣調節、保持狀態，係一個挑戰嚟㗎。」他指，上屆為「非一般的奧運」，受新冠疫情影響，不少地區備戰或有影響，港隊則把握機會加緊訓練。

蔡玉坤在電視節目表示，港隊在今屆奧運取得30多張入場，雖然較上屆東京奧運的40多張少，不過，仍屬達標，算是不錯。（資料圖片／葉詩敏攝）

蔡玉坤提到，自1996年，香港每隔一屆才會再取牌，因為香港始終人口較少，建立完整的體育文化時間不長，近10年才開始精英培訓，培育一個精英運動員需時10至12年，因此成績較為「飄忽」，希望可以打破宿命，逐步穩定到成績，冀每屆都有獎牌。他指，港隊在很多項目例如劍擊、游泳、羽毛球、空手道等均很有競爭力。

他補充，政府推動體育文化普及化亦十分重要，透過舉辦體育盛事、購買奧運轉播權，配合教練培訓專業化，以及運動員精英化，可「一環扣一環」，造就體育產業。他又指，近年港隊成績不錯，各體育總會和體院亦給予運動員很多機會可以兼顧雙軌制度，提供一些彈性給他們上學，不需規定大學必須四年畢業，可讓他六年、八年，令近數年全職運動員開始變多。