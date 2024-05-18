巴黎奧運｜比基利事隔12年再戰奧運　將與傑祖基演馬拉松夢幻對決

巴黎奧運將在7月開始，埃塞俄比亞公布參賽運動員名單，當中出現一名已睽違12年的名字——比基利（Kenenisa Bekele）。

這名41歲的跑手曾在2004、2008兩屆奧運，於5000米及10000米合共取得三金一銀。上月比基利表示自己從未從馬拉松項目達到頂峰，今次巴黎奧運，或許會是他與傑祖基（Eliud Kipchoge）的最後一次宿敵對決。



比基利事隔12年後再戰奧運。（Getty Images）

3塊奧運金牌、5塊世錦賽金牌，比基利都是以5000米及10000米跑手身份站上頒獎台。他更曾在雅典及北京奧運擊敗現今被稱為「跑神」的傑祖基。後者在2004年及2008年的5000米中，分別獲銅牌及銀神，兩次都僅排在比基利後一位。

至2014年，這兩名跑手幾乎同時轉戰馬拉松，比基利在巴黎馬拉松跑「初馬」獲「梗頸四」，之後首戰「六大」，卻在芝加哥馬拉松再遇一生勁敵傑祖基，最終以2小時5分51秒完賽，落後冠軍傑祖基1分40秒。

雖然被稱為田徑史上最偉大運動員之一，不過比基利在馬拉松上的成就，與傑祖基有一定差距。他兩次與世界紀錄擦身而過，最接近一次是2019年的柏林馬拉松，跑出2小時1分41秒，但比當年由傑祖基創下的世界紀錄慢2秒。多年以來，他參加十多次馬拉松賽事，只獲3次冠軍，與傑祖基橫掃16冠佳績截然不同。

2008年北京奧運5000米，比基利（中）擊敗傑祖基（左）奪冠。（Getty Images）

上月接受olympics.com訪問時，比基利談及過往一直受傷患困擾：「我從未在馬拉松達到最高水準，我跟傷病作了很長時間的鬥爭。我刻苦訓練，但因為受傷，我不曾以良好方式完成它們。」

「內心告訴我能在馬拉松上表現得更好，我有很多目標，奧運就在眼前。」這名埃塞俄比亞名將表示。「或許巴黎是我最後一次參加奧運。」

比基利上一次參加奧運已是2012年，當時他在10000米獲第四名，未能再次獲得獎牌；隨後兩屆奧運他都未有入選，但上月的倫敦馬拉松，他以2小時4分15秒完賽獲第二名，這一成績也再次讓比基利成為埃塞俄比亞代表團之一。

比基利曾奪四面奧運獎牌，包括三金一銀。（Getty Images）

「長跑界的美斯與C朗」

埃塞俄比亞公布名單後，比基利與傑祖基在巴黎奧運的這場夢幻對決，成為外界焦點。《BBC》形容這兩人改變了長跑運動，並定義了一個時代，「可以肯定地說，這兩人是長跑界的美斯與C朗」，也認為這兩人首次交鋒至今已經21年，今次亦可能是最後一次。

傑祖基現被尊稱為「跑神」，他曾是馬拉松世界紀錄保持者，亦在非官方正式紀錄下，成為史上首名兩小時以內完賽的馬拉松跑手。2016及2020奧運，他都在馬拉松項目中奪冠，因此今屆巴黎奧運，會是這名肯雅跑手力爭三運霸之戰。

比基利過去曾數次在奧運擊敗傑祖基，但今次來到宿敵擅長的馬拉松項目，他能否在巴黎吐氣揚眉，阻止傑祖基三度登上頒獎台最高之位？