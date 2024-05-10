巴黎奧運．游泳｜突尼西亞400自神奇小子衛冕成疑　頻稱傷惹揣測

3年前的東京奧運，來自突尼西亞的哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）在男子400米自由泳決賽第8線道一鳴驚人，由寂寂無名的小將搖身一變成為奧運冠軍。上年的福岡世界錦標賽，哈法拿維再添兩項世界冠軍的名銜。

「我以打破1500米世界紀錄為目標。」哈法拿維今年世錦賽前立下豪言壯語，但他不論在400米﹑800米或是1500米，連決賽都不入。這突尼西亞斯泳手向《法新社》透露，因為有傷在身，至今仍未知道會否參加今夏的巴黎奧運。



疫情下舉行的東京奧運，選手們在賽前﹑賽後需要戴上口罩﹑空蕩蕩的場館﹑社交距離等限制下，令東奧更「獨一無二」，當年18歲的哈法拿維同樣經歷一趟奇幻之旅。

哈法拿維在男子400米自由泳預賽游出3分45.68秒，取得決賽的最後一席，在第8游線出戰的他，被外界認為是陪跑分子。哈法拿維一直緊貼領先的兩名，更在最後50米發力，以0.16秒之差力壓麥隆連（Jack McLoughlin），以3分43.36秒爆冷贏得金牌。

東京奧運｜18歲突尼西亞神奇小子 8線「神秘人」爆冷贏400自金牌

哈法拿維在東京奧運爆大冷奪得400自金牌。（Getty Images）

當時的哈法拿維，在國際泳聯的官方網站也只得一句介紹，基本無人認識這名突尼西亞的「神秘人」。哈法拿維以成績擦亮自己的名字，2021年10月，他轉戰世界短池錦標賽的男子1500米。上年的福岡長池世錦賽，哈法拿維先在男子800米奪金，其後在1500米決賽以0.05秒之差擊敗美國的芬克（Bobby Finke），為自己增添兩項世界冠軍。

縱然不少泳手為了奧運棄戰今年的多哈長池世錦賽，齊集奧運金牌及世界冠軍的哈法拿維照常出戰，賽前接受奧運官方網站的訪問，他更立下豪志壯語，「我在1500米（自由泳）將全力出戰，我十分接近打破世界紀錄，我以破紀錄為目標。」哈法拿維在福岡世錦賽游出14分31.54秒，距離孫楊所保持的世界紀錄慢0.52秒，難怪他以世績為目標。

哈法拿維在2023年世錦賽贏得兩項世界冠軍。（Getty Images）

不過，哈法拿維的魔法似乎盡失，他在1500米自由泳造出15分09.02秒，比個人最佳時間慢逾半分鐘，遑論打破世界紀錄或衛冕，哈法拿維連決賽都不入，他在400自及800自同樣預賽止步，與「PB」亦有一段距離。

哈法拿維上年入讀美國的印第安納大學（Indiana University），一邊修讀運動管理，一邊繼續訓練，這名突尼西亞泳手在世錦賽前表示，因為壓力太大，故此轉往加州專注訓練，放棄學位，當時哈法拿維稱正在處理簽證問題，前一段時間只能返突尼西亞斯訓練，或許是影響世錦賽成績的因素之一。

哈法拿維今年世錦賽3項連決賽都不入。（Getty Images）

稱有傷在身或棄戰巴黎奧運

哈法拿維經歷失望的世錦賽後，日前更向《法新社》透露，會否參加巴黎奧運仍然是未知數，「我現在受傷患所困，不知道能否參加奧運。」但哈法拿維未有表明實質傷處及傷勢，他的母親證實這消息，同時指：「他（哈法拿維）的身心健康是最大考慮。」突尼西亞奧委會同時籲外界給予哈法拿維空間，「不單止獎牌，我們亦需要為的健康着想，保護運動員我們的職責之一。」

哈法拿維突然稱參加奧運成疑，加上不明的受傷，外界揣測原因，禁藥問題亦是其中之一。巧合的是，世界反禁藥組織（The World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）在上月底把突尼西亞列入「不合規格」的觀察名單，WADA在去年11月已經突尼西亞斯方面發警告。