流感｜兩6歲女童染甲流一危殆一嚴重　沒打疫苗　留醫深切治療部

衞生防護中心今日（16日）公布，正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，兩宗個案均涉6歲女童，一人有長期病患，一人則過往健康良好，目前分別在伊利沙伯醫院及聯合醫院的兒童深切治療部留醫，情況分別危殆及嚴重。初步調查顯示，兩人無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心建議，所有年滿6個月或以上的人士，均可接種季節性流感疫苗。而長者及兒童，因感染及併發症高險較高，應盡快接種。



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有長期病患6歲女童5月9日出現病徵 現情況危殆

衞生防護中心公布，正調查兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案。首宗個案為一名有長期病患的6歲女童，她在5月9日起發燒及咳嗽，同日曾向私家醫生求醫，並於5月12日因徵狀惡化，被帶到將軍澳醫院急症室求醫，同日入院。

其後女童在5月14日獲安排轉往伊利沙伯醫院兒童深切治療部，繼續接受治療，現時情況危殆。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。

另一6歲女童情況嚴重 家居接觸者亦出現病徵

第二宗個案為一名過往健康良好的6歲女童。她於5月12日起發燒及咳嗽帶痰，並於5月15日出現氣促，同日被帶到基督教聯合醫院急症室求醫。她於今早獲安排入住聯合醫院的兒科病房，再轉至兒童深切治療部，接受進一步治療，現時情況嚴重。她的一名家居接觸者出現病徵。

潛伏期沒外遊 無接種今季流感疫苗

衞生防護中心指，兩名病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷均為甲型流感併發嚴重肺炎。初步調查顯示，兩名病人並無接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。中心繼續調查兩宗個案。

衞生防護中心提醒，接種流感疫苗是最有效預防季節性流感的方法。除了個別已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士，均建議接種季節性流感疫苗。（資料圖片)

衞生防護中心提醒，接種流感疫苗是最有效預防季節性流感的方法。除了個別已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士，均建議接種季節性流感疫苗。由於接種疫苗後仍需兩周時間產生抗體，市民尤其是長者及兒童，因感染及併發症高險較高，應盡快接種。