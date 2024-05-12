流感｜許樹昌指新冠後模式變　甲流未結束　恐外遊港人帶乙流回港

流感高峰持續，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在電視節目表示，新冠疫情過後，流感爆發模式有改變，自今年2至3月開始出現的甲型H1N1流感爆發至今仍未結束，個案數字仍在上升，未見下降趨勢。



他又提到，較多港人前往旅遊的地區，包括新加坡、日本和台灣等，近期流行的流感病毒類型是乙型，若蔓延至香港，引發另一波乙型流感爆發，或會進一步延長冬季流感高峰期。



甲型流感H3N2後爆H1N1 18個星期無停過

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受無綫新聞《講清講楚》訪問時指，新冠疫情後，流感爆發模式有所改變，以往1月至3月屬冬季流感季節、7至9月是夏季流感季節，一般維持10至14周。

然而，今年第二周開始，本港爆發甲型H3N2流感，其後2至3月爆發甲型H1N1流感，至今仍未結束，個案數字仍正上升，未有下降趨勢，「今年第二個星期到現在，已經18個星期都無停過。」他形容現時流感爆發規模雖較新冠前規模小，卻是「一浪浪」延續而來。

今次爆發相對小規模，比如呼吸道樣本陽性比例都很少超過百分之20，以往新冠前動輒百分之25至30。但這小規模的浪是延續地來，H3N2之後H1N1，第二周至今都未停過。 中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌

許樹昌指，新冠疫情後，流感爆發模式有所改變。（資料圖片）

新加坡、日本、台灣近期爆發乙型流感

許樹昌續提到，現時較多港人會去新加坡、日本、台灣等地旅遊，這些地方近期主流的流感病毒類型屬乙型，如情況蔓延至香港，引發另一波乙型流感爆發，或會進一步延長冬季流感高峰期。

許樹昌表明，過去因新冠疫情，市民長期戴口罩，有一段時間未接觸流感病毒，料今波感染會比較辛苦，死亡風險亦可能較高。然而，65歲以上整體接種率為51%，在社區的長者卻明顯較少人接種疫苗。他強調接種疫苗後，可有效減低感染後出現併發症的風險。