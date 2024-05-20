黃家駒墳墓刑毀｜犯罪學家：借網絡博出位成現象　搞破壞無罪惡感

近日網上流傳短片，有人涉嫌毀壞樂隊Beyond已故主音黃家駒的墳墓，一名15歲少年與23歲男子被捕。有犯罪學家分析，透過網絡「博出位」的行為存在已久，估計被捕人動機只為「出名」和「收視率」，加上評估後果可能不嚴苛，所以作出破壞行為，當中未必有罪惡感。



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樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，被人用淋潑汽水及用鐵錘破壞，黃家駒墓碑被白布圍封。（翁鈺輝攝）

城市大學犯罪學家黎定基表示，社會上出現類似出位行為的現象已久，例如短視頻平台抖音、小紅書及Instagram等，有許多「出位」動作短片來博取大眾眼球。

「有少少神經質」 出位行為增收視

他估計，涉事少年的動機只為「出名」，又形容其人「有少少係神經質嘅YouTuber」，透過毀壞名人墓碑的出位行為來增加「收視率」。他續指，YouTuber吸引眼球的花式多樣，例如女性會假裝無意地裸露身體，又如近期「東張何伯」事件，網路上出現上演相同情景的人或群組，以增加收視率。

香港城市大學犯罪學講師黎定基。（資料圖片）

類似事件在港顯得低莊 罰則低難杜絕

他表示，類似事件非單一，「全世界都有㗎啦，但係由於文化差異，香港嗰啲就玩得......我唔知係咪叫低莊啲。」

他指肇事者並不會因破壞墓碑而感到罪惡感，因為肇事者知道後果可能只會被判賠償或守行為，並不會遭到嚴苛懲罰，除非有更加嚴重的後果，否則在言論、行為自由的社會，無法杜絕類似事件的繼續發生。