黃家駒墳墓刑毀｜23歲疑犯狂集郵與藝人合照　月初變「阿儀新郎」

樂隊Beyond的已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墓碑被毀，震驚兩岸三地。警方拘捕兩名男子，除了自稱患有自閉症及過度活躍症的15歲少年外；亦有一名姓葉（23歲）男子。消息稱，該名男子活躍於演藝圈，曾亮相電視台節目，表演高難度動作；又經常與大量藝人合照「集郵」。本月初，他更成為「阿儀新郎」，與亞視一姐薛影儀舉辦「婚禮」主題派對。



涉案兩人毀壞黃家駒墳墓後，當場就擒。（網上影片截圖）

據網上片段可見，涉案兩人毀壞家駒墳墓後，當場就擒。除了15歲光頭少年外，還有負責拍攝的葉男。根據葉男的Instagram可見，兩人經常外出拍片及合照，不時表示「兄弟，好耐冇見」。Instagram的簡介可見，葉男自稱為「Actor（演員）」，又開設影片頻道，接洽工作；且經常與大量藝人合照，包括車婉婉、樊亦敏、郭富城等，「集郵」之多數之不盡。

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此外，葉男亦上載不少健身、功夫、跨欄及舞雙節棍等影片。去年8月，他曾亮相電視台節目，表演凌空翻及持槍等高難度動作。本月初，「亞視一姐」薛影儀舉辦「婚禮」主題派對，聲稱嫁給「亞視高層」；當時新郎頭笠寫上「亞視高層」的紙袋，葉男自揭該「亞視高層」新郎哥正是自己。

被捕姓葉（23歲）男子經常「集郵」，與大量藝人合照。（Instagram圖片）

被捕姓葉（23歲）男子，自揭是「阿儀新郎」。（Instagram圖片）

▼ 涉案毀壞片段截圖 ▼



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▼ 歌迷泣不成聲 ▼

