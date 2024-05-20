黃家駒墳墓刑毀｜少年自稱患自閉及ADHD　心理學家：做事不想後果

樂隊Beyond已故主黃家駒墳墓被毀壞，一名15歲光頭少年與23歲男子被捕。據了解該名15歲少年自稱患有自閉症及過度活躍症（ADHD），初步調查懷疑有人為在網上博收視、引人注意而犯案。



臨床心理學家朱嘉麗表示，被捕少年是否有自自閉症及ADHD尚待確認，但指有該類障礙的人做事前未必想到後果，有時會衝動、較易受人影響，「唔知扑爛啲野會點，見到咩都扑爛」。



+ 2

被捕15歲光頭少年自稱有自閉症及ADHD，過去也曾做過出位行徑，包括去年闖入旺角「阿布泰」店叫囂，也並非首次到黃家墳墓搗亂，在其墳前用粗口辱罵黃家駒等。

臨床心理學家朱嘉麗表示，該名15歲少年是否患自閉症及ADHD，尚待警方調查及相關專家進一步核實，並由法庭判斷，但稱近年留意到有不少患此障礙兒童會做出出格行為，例如唱校歌時除褲大小便等。

她表示，自閉症頻譜人士分兩特質，一類社交互動明顯較差，交流及情緒表達未如理想；第二類有重複且固執行為，有獨特興趣，例如鐘情於巴士及鐵路等。

臨床心理學家朱嘉麗。（資料圖片）

至於ADHD患者，她稱其專注力會較弱，閱讀和計算較同齡人困難，做事有時不計後果，例如在超級市場隨手拿食品吃等。她又說，兩症皆有的人有時會較衝動，「唔知扑爛啲野會點，見到就扑爛。」

她稱就今次案件，同行23歲男子應明知毀壞墳墓不合法，但仍去做及拍片放上網，想法異於常人，而患自閉症及ADHD較受影響，「未必好有思索，見過一啲個案，見人儲齊地鐵LOGO（標誌），人儲佢又儲，阿媽儲唔齊就會嬲。」

樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，被人用淋潑汽水及用鐵錘破壞，黃家駒墓碑被白布圍封。（翁鈺輝攝）

不論案件如何，朱嘉麗稱希望社會大眾能多關注自閉症及ADHD，因及早發現及介入可有較大改善，倘過了診斷治療的黃金期，兒童長大後父母控制不住，加上互聯網發達有許多資訊，或會「行歪咗」。

她稱一般能力較弱的自閉症兒童，最好在3歲半之前發現，及早介入可有大改善；部份能力較好、例如能背訟許地鐵站名的兒童，可能要初小階段才發現，也要及早訓練及治療。