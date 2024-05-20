黃家駒墓刑毀｜居澳男受薰陶走音樂路　心痛偶像墓毀﹕以為假新聞

樂隊Beyond已故主音黃家駒墳墓被人大肆破壞，兩名男子涉案被捕，但難平歌迷傷痛。下雨天無阻歌迷到將軍澳華人永遠墳場致意的心，今日（20日）陸續送上鮮花祭品。25歲青年Alvin中一開始與Beyond結緣，在唱歌比賽上表演《海闊天空》令他深感共鳴，自此追尋音樂夢，目前是兼職音樂人和傳媒從業員。Alvin昨晚從澳洲回港，原本已打算拜祭黃家駒，今日才得知墳墓被毀，一度以為是假新聞，不解為何會有人傷害「偉大嘅音樂人」，對此大感痛心。



黃家駒墳墓被人毀壞，居住澳洲的青年回港打算拜祭時驚聞事件，原以為是假新聞，得知真相後感到震驚。（翁鈺輝攝）

25歲青年Alvin昨晚從澳洲回港，一個主要行程就是探望偶像黃家駒，詎料驚聞墳墓被毀的消息：「其實我都唔知佢畀人傷害，行下行下睇新聞先發現。第一個諗法就係fake news（假新聞）嚟，假嘅，我都唔信，點解有人會傷害一個咁偉大嘅音樂人呢？嚟到見到原來係真嘅，我好傷心。」

和很多年青歌迷一樣，Alvin第一次在中學唱歌比賽表演《海闊天空》，對歌曲中有關理想和夢想的內容很有共鳴，充滿年輕人的熱情和理想、奮鬥與追逐，對他影響深遠。Alvin是兼職音樂人，作曲及搞樂隊，彈吉他、唱歌皆能。他向來喜歡外國樂隊，但聽到Beyond的音樂之後「好驕傲係一個香港人」，希望和他們一樣創作出出色的音樂。

死者已矣，Alvin沒有憤怒，但無法理解破壞者的心理，「我就係好唔明，有啲好奇點解有人會做埋啲咁嘅嘢，我覺得好傷心。」

兩名被捕男子除了自稱患有自閉症及過度活躍症的15歲少年外；亦有一名姓葉（23歲）男子。據網上片段可見，涉案兩人毀壞家駒墳墓後，當場就擒。除了15歲光頭少年外，還有負責拍攝的葉男。消息稱，該名男子活躍於演藝圈，曾亮相電視台節目，表演高難度動作；又經常與大量藝人合照「集郵」。本月初，他更成為「阿儀新郎」，與亞視一姐薛影儀舉辦「婚禮」主題派對。

涉案兩人毀壞黃家駒墳墓後，當場就擒。（網上影片截圖）