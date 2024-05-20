發展局偕建造業議會推安全智慧工地標籤　甯漢豪：料500工地參加

近年地盤意外頻生，發展局聯同建造業議會推出「安全智慧工地」系統標籤計劃，向已應用系統的工地發標籤作識別及便利監察。發展局局長甯漢豪今日（20日）表示，計劃即日起接受申請，預料約500個工地參加，申請批出時間約2個月，今年7月會有首批約100個工地獲發標籤，目標是年底可全部批出。



發展局聯同建造業議會推出「安全智慧工地」系統標籤計劃，以便監察。（資料圖片／梁偉權攝）

「安全智慧工地」系統標籤計劃下將向參加工地發放標籤，甯漢豪表示，因安全智慧工地系統推出以來使用率偏低，尤其在私營工地，故希望透過標籤計劃，鼓勵建築地盤使用系統。

她指，建造業議會會將獲得標籤的工地名單上載到網頁，形容地盤會將標籤有如牌匾般，懸掛在工地外當眼位置，每年向議會更新系統的應用情況。她又說，政府部門在日常巡查時會多加留意未有標籤的工地，相信能對業界構成一定壓力，並希望所有工地都會「爭住被標籤」。

發展局局長甯漢豪估計，會有500工地參加計劃。（資料圖片/林靄怡攝）

甯強調，即使得到標籤也不能掉以輕心，政府與建造業議會將定期抽查，若發現有工地只是「浪得虛名」，便會褫奪標籤並對外公布。

另外，屋宇署7月1起在首次批准私人發展項目，或批准經重大修訂項目的上蓋結構圖則時，會按《建築物條例》施加強制性規定，預算建築成本超過3,000萬元、涉及使用流動機械及天秤的建築工程，註冊承建商必須採用「安全智慧工地」的相關警報系統，提供合格監督。

發展局指會擴大建造業創新及科技基金範圍，即日起推出「安全智慧工地」系統產品套餐，便利對「安全智慧工地」系統未有認識的中小企，在申請基金時可選購。