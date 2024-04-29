沙田沙井意外｜密閉空間工作守則修訂　出入口須拍片　五周內推出

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，兩名工人疑吸入硫化氫暈倒沙井內不治。勞工處今日（29日）表示，原預計今年上半年完成修訂的密閉空間工作守則，因應上述事故會提速處理修訂，並將於四至五周內推出。新的守則會納入新元素，包括要求在整個工作期間，於密閉空間出入口拍攝影片。



▼4月22至23日 沙田奪命沙井工業意外▼



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勞工處指，有見上周在沙田發生的沙井意外，原預期可在今年上半年完成修訂的密閉空間工作守則，將提速處理、並於四至五周內推出。相關工作守則將會加入新元素，包括：

1/要求東主或承建商須採用科技設備，在整個工作期間，於密閉空間出入口拍攝影片

2/新增在評估某工作是否密閉空間規例所指的地底喉管工作時應考慮的因素

3/加入詳細密閉空間危險評估表格範本

4/加入密閉空間工作常見的空氣危害及空氣監測的警報系統資料



此外，現有工作守則的許可工作證明書範本也將更新，以核對表形式，協助東主或承建商核實已完成危險評估報告涵蓋的所有事項，並已採取所需的安全預防措施，才會獲發許可工作證明書。

提到有勞工團體指有保安員需協助渠務工作，業界也偶有在無評估、無裝備的情況下進入密閉空間，勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表明，要靠宣傳教育去改善，難單靠巡查、檢控杜絕這種做法。就未來會否要求強制呈報密閉空間工程，馮浩賢指會先做好工作守則修訂，再觀察推行情況。

職業健康顧問醫生（二）吳國保則補充，相信工作守則修訂後，密閉空間出入口會拍攝影片，可改善「偷雞」進入密閉空間的情況。