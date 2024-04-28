工殤紀念日｜女孩保遺物悼工傷亡父　蕭倩文：存思念才有動力向前

女孩的爸爸工業意外離世，當爸爸的床褥被棄置，她獨力將這張床褥從垃圾房重新帶回家，並叮囑媽媽不要再掉棄爸爸的物品，「原來小朋友有些位置是很執著、很堅持，對於生死、或者怎樣掛念一個人，跟我們大人的看法不同，所以應該要給小朋友一點空間。」



在工權會工作15年，總幹事蕭倩文陪伴過不少工傷家庭面對喪親之痛，亦經歷母親、上司的死亡，關於生死，她坦言近年思考漸多，樂意跟工傷家庭的、以至自己兩個女兒談論死亡。



她也提到，遇過有人致電問及30年前的工業意外，只為尋找爸爸當年逝世真相，當家人離逝已成事實，她不建議對孩子隱暪實情，也鼓勵家屬協助孩子找方法思念逝者，藉以慢慢走出哀傷，繼續好好過活：「人走了、離開了，無法再相處、無法再陪伴，我們只有盼望，繼續保存我們的思念，我們才有向前走的動力。」



蕭倩文指，孩子面對死亡，有自己一套方式，或與大人看法不同，應留予孩子一些空間。（廖雁雄攝）

工傷影響的還有那個家 孩子好像沒甚麼只是他們不懂表達

「一個家人突然離開，對小朋友的打擊、影響是很大，雖然有時候他們不會說出來，你看到小朋友好像如常生活一樣，可能有短時間不開心，但大部份（時間）好像是沒甚麼，只不過他們不懂表達。」

小三女孩將工業意外離世父親被棄置床褥從垃圾房拖回家

蕭倩文說，最近分享時，經常會提到一位就讀小三的女孩，她的爸爸因為工業意外離世，當媽媽將爸爸的床褥棄置，她將這張床褥從垃圾房拖回家，還叮囑媽媽不要再掉棄爸爸的物品。關乎爸爸那場工業意外的案件開庭，女孩也會靜靜地在法庭內聽審。

蕭倩文：孩子面對死亡有自己一套方式

「我們大人常常都會覺得暏物思人，在那個環境聯想起不開心的事，於是我們要麼搬屋、要麼清屋，把東西都撿走， 但原來在小朋友的世界裡面，他是想保留這些東西，就等於保留跟爸爸相處的那些時刻，那些回憶還在。」

這個女孩令蕭倩文驚嘆，孩子面對死亡，有自己一套方式，「原來小朋友有些位置是很執著、很堅持，對於生死、或者怎樣掛念一個人，跟我們大人的看法不同，所以應該要給小朋友一點空間。」

蕭倩文近年關於生死的思考漸多，也樂意跟工傷家庭的孩子談論死亡。（廖雁雄攝）

日常工作中經常接觸到死亡，加上經歷母親、上司的死亡，蕭倩文坦言，近年關於生死的思考漸多，也樂意跟工傷家庭的孩子談論死亡。

安達臣道天秤倒塌事故 死者太太後因癌離世 蕭倩文赴柳州送別

前年發生的安達臣道天秤倒塌事故，其中一位死者許文明的太太蔣惠，去年10月因癌病逝世。今年4月，蕭倩文去了一趟柳州，與蔣惠兩個女兒及其他家人一起送蔣惠到故鄉入土為安。

孤雛念父母只會哭 在他們來說最直接方式的思念

前往柳州期間，蕭倩文問蔣惠的大女兒想念父母時會做怎麼，大女兒只回答會哭，「以我們大人那些很正面的鼓勵、怎樣生活，在他們（小朋友）來說太大、太沉重，哭是一個最直接的方式去思念她的父母。」

她們又討論過安葬的方法，談到有一種方式，可以將人的骨灰放入蛋狀膠囊，成為養分，種出大樹，「細女就說喜歡，因為那棵樹長大，就可以抱著一棵樹，像抱著媽媽。」

蕭倩文辦工室內掛著的「同心實踐安全，維護生命第一」的書法，由安達臣道天秤倒塌事故中死亡工友許文明的太太蔣惠所寫。（廖雁雄攝）

蕭倩文樂意跟孩子們談論死亡，亦相信談論死亡這回事，對孩子而言很重要，「死亡是很悲慘，但我不希望我們的世界只有悲慘，或者在成長裡面，這是無辦法改變的缺失，但怎樣將這件事化為令他成長的動力呢？就是我們覺得還有方法去紀念爸爸媽媽，可能是你想念他們時，就看一下照片、想想他們以前跟你講過甚麼、做過甚麼。」

有些人或會避諱、或覺孩子年幼，選擇不向孩子講明家人離世的事，蕭倩文就提到，曾經有人致電工權會，問及一宗30多年前的工業意外，原來離世的工友是他爸爸，然而，家人從未明言當年發生的事，他無從得知爸爸離世的始末，直至透過工權會尋回當年的剪報，「這個真的是解開他30幾年的迷思。」

當家人離逝已成事實，蕭倩文不建議隱暪，「因為去到最後送別的那一程，真的是最後了。如果我們跟小朋友說，有甚麼說話想說、有甚麼想送，就在那段時間做，讓他將來不用成為一個遺憾、或者一個迷團。」

小朋友有時候會把這件事的責任放在自己身上，會不會是因為自己不乖、或者甚麼情況而令到爸爸走了，其實不是的，所以要正確地跟他們說。 工權會總幹事蕭倩文

在近15年的工作裡面，蕭倩文陪伴過不少工傷家庭面對喪親之痛，見過很多家屬突然失去家人，承受銳心之痛，要走出來並不容易。工權會除了「媽媽組」這個家屬互助組織，過去一年也開設「爸爸組」，希望更集中為因工傷失去子女的父親提供支援，「我們是要協助他們去度過這段時間，也要給他們一個盼望。」

爭取在香港訂立工殤紀念日 落實做好職安

每年今日，是國際工殤紀念日，工權會一直爭取在香港訂立工殤紀念日，並在城市當眼處設立紀念裝置，「一如以往我們覺得工人在建設社會、令社會繁榮，有很重要的角色， 他們付出汗水、甚至性命，應該得到我們的肯定和尊重。藉著這一天提醒大家，工人應該被尊重、被肯定，他們的犧牲、他們的血汗值得紀念，我們亦要落實做好職安。」