沙井意外｜密閉空間守則規定須攝錄出入口　孫玉菡冀減勞資僥倖心

沙田源禾遊樂場上月再發生涉及沙井工業意外，勞工處遂加快完成修訂《密閉空間工作守則》，料本月內公布，當中包括要求攝錄密閉空間出入口。勞工及福利局局長孫玉菡今日（4日）表示，加裝固定或流動攝錄機記錄工友出入密閉空間情況，目的提高業界安全意識，希望杜絕任何人僥倖之心違反規定：「如果無攝錄機，佢哋可能覺得我落去一陣間啫，兩分鐘上返嚟你知呢？確實係無辦法知嘅，但係既然我哋有科技手段做得到，整個過程，每次出入密閉空間都有攝錄。」



▼4月22至23日 沙田奪命沙井工業意外▼



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攝錄片段要求保存一年 孫玉菡：不會只在發生意外時才檢視

孫玉菡今日在電台節目表示，增加攝錄要求可以增加阻嚇性，攝錄片段將要求保存一年，不會只在發生意外時才檢視，當局正商討透過科技手段進行預防性的監測措施，盡量杜絕沙井發生的意外再次發生，亦避免有僥倖之心

孫玉菡說「當我哋揸車啦，如果條馬路係無任何快相燈嘅，亦都無衝紅燈（影紅衝燈）嘅話，可能有啲人覺得我快咗你都唔知。密閉空間都一樣，好似如果無攝錄機，佢哋可能覺得我落去一陣間啫，兩分鐘上返嚟你知呢？確實係無辦法知嘅，但係既然我哋有科技手段做得到，整個過程，每次出入密閉空間都有攝錄。」

對於前線工人有機會因突發事件被要求進入沙井，孫說，現時守則已明令禁止貿然不佩戴安全設備進入沙井，工人理應清楚有關規定及知悉風險，因此要拒絕任何高危情況。