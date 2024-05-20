失業率｜維持3%　失業人數淨增2000人　11.37萬人待業

本港最新失業率維持3%，失業人數則增加2,000人，至113,700人；就業不足率也維持在1.1%的水平，就業不足人數則較上期略增500人至40,500人。



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就業不足率維持1.1% 淨增500人

政府統計處公布，今年2月4月經季節性調整的失業率維持為3%，失業人數則增加2,000人，至113,700人；就業不足率也維持在1.1%的水平，就業不足人數則較上期略增500人至40,500人。

最新的總就業人數則由今年1月至3月的3,688,400人，增加約5,700人，上升至3,694,100人。同期的總勞動人口亦由3,800,100人上升至3,807,800人，增加約7,700人。

私營機構空缺按年下跌三成

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，最新失業率低水平，與上一個三個月期間相比，各個行業的失業率普遍維持在低水平，大多只有小幅變動。展望將來，孫玉菡指經濟繼續增長料會令勞工市場在短期內維持緊絀。

據勞工處數字，今年2月至4月平均每月錄得75,425個來自私營機構的空缺，按年下跌29.2%，較今年1至3月的平均數字下跌2.7%。