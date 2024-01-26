招聘平台指失業率低企業請人難　2023年全職月薪起薪中位數升6.7%

隨著新冠疫情過去，香港失業率由高位回落，有招聘平台公布2023年招聘數據，指部分前線行業對勞動力的需求繼續強勁，其中零售門市和餐飲業招聘需求最大，而2023年整體全職月薪起薪點中位數為16,000元，較2022年的15,000元上升約6.7%，多個行業薪酬起薪點中位數雖繼續呈上漲趨勢，惟升幅未如2022年 。



該招聘平台創辦人指，雖然經濟活動自2023年中開始復常，但企業經營狀況持續困難，料工資會維持目前水平。他也預計，香港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難，建議僱主應從多方面著手應對前線人手不足的問題，例如推動更多婦女重新投入就業市場、推進前線行業流程及營運自動化等。



Moovup共同創辦人邱力迅預計，香港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難。（受訪者提供）

整體全職月薪起薪點中位數1.6萬 升6.7%

香港網上招聘平台Moovup的招聘數據指，2023年部分前線行業對勞動力的需求繼續強勁，其中零售門市和餐飲業招聘需求最大，零售行業在2023年的招聘廣告量上升20%，保安及物業管理的則上升16%，酒店及會所的也上升26%，清潔上升20%。

數據也顯示，整體全職月薪起薪點中位數，由2022年12月的15,000元，上升至2023年12月的16,000元，升幅約6.7%。兼職時薪起薪點中位數則全年持平，維持在60元。多個行業薪酬起薪點中位數雖繼續呈上漲趨勢，惟升幅未如2022年。

倡推動更多婦女重投職場 前線營運轉自動化

Moovup共同創辦人邱力迅指，雖然經濟活動自2023年中開始復常，但消費疲弱、經營成本持續高企，令企業營運艱辛，料工資會維持目前水平。

他又指，疫情過去令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，預計香港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難。

邱力迅認為，要應對前線行業人手不足問題，僱主應從多方面著手，推動更多婦女重新投入就業市場，鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化。至於僱員方面，中年求職者亦應積極參與僱主提供的技能培訓，並透過自身經驗與公司業務共同發展，創造雙贏局面。