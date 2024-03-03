馮祥記清盤｜被拖6000萬三地盤未完成　二判生意失九成：我都失業

有44年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記周五（1日）突然宣告破產並進入清盤程序，即日起遣散所有員工，建造業總工會除了收到工友求助，也稱有不少二、三判公司被拖數。被拖數逾6000萬元的二判、負責人陳先生（化名）表示，拖欠款項涉及至少10個地盤，當中有三個尚未完工，希望稍後可以接觸到業主，能完成相關工程，既保住工人工作，也保住自身聲譽。



他又表示，至今仍感到震驚及失望，並提到農曆新年前馮祥記亦舉辦年度晚宴，他原本預期今年馮祥記會慢慢找清欠款，沒料到晚宴後一個月不到，馮祥記突然清盤。他續指，其公司與馮祥記合作30年，逾九成工程承接自對方，現時不止損失6000萬元，其公司也失去絕大部份生意，他嘆道：「我基本上都係失業。」



承建商馮祥記突然宣告破產並進入清盤程序，即日起遣散所有員工，有員工被拖欠薪金，也有二、三判公司被拖欠工程費及保證金。

合作30年 引馮祥記稱：未收億元街數 不會結業

其中二判陳先生（化名）表示，自其父親與馮祥記合作開始，至今已有30年。他坦言，現時仍然感到震驚及非常失望，又稱雖然事前已留意到一些客觀證據，反映馮祥記經營有困難，例如拖員工薪金，遲7日或14日出糧時有發生，又有些員工在工作期間代支的款項遲遲未能取回等，惟馮祥記一直向外表示，在外間有達億元的「街數」未收，聲稱不會結業，加上馮祥記老闆曾任地產建設商會副主席，如同「行內大判代表」，因而相信對方。

陳先生又提到，今年農曆新年前，馮祥記亦舉辦年度晚宴，很多判頭均有出席，他原本預計馮祥記今年會慢慢找清工程費，「都搞得好開心，大家無預計過食完餐飯，隔多唔夠一個月就清盤，或者佢（馮祥記）2月29號地盤都開緊工，寫字樓都正常運作，個個都做緊嘢，所以無預計過佢清盤。」

馮祥記網站在宣布破產後，已無法瀏覽，此為舊截圖，網站中詳列馮祥記承辦的項目。（網上截圖）

拖欠逾6000萬元 般咸道、吉席街、浸會大學項目未完成

現時被拖欠的逾6000萬元，涉及至少10個地盤，當中有些已完成，包括九龍灣常悅道21號、佐敦德興街2號、灣仔莊士敦道206至212號、青衣薈藍等項目，大多亦已入伙。其中青衣薈藍的項目，拖欠款項達1,200至1,300萬元。

陳先生續指，未完成的也有三個，包括西半山般咸道24至30號、堅尼地城吉席街93至95號、香港浸會大學內的項目，涉及逾百個伙記。他特別提到，這班工人為承接相關工作，推掉原本的工作邀約，現時等同「即時失業」，要再找到工作也不容易。他希望稍後可以接觸到業主，能完成相關工程，既保住工人工作，也保住自身聲譽。

九成工程承接自馮祥記 嘆現時等同失業

除了被拖欠的逾6000萬元，陳先生也表示，其公司逾九成工程承接自馮祥記，意味其公司失去絕大部份生意，擔心長久下去經濟會出現壓力，「我基本上都係失業。」陳先生說，稍後會聯絡清盤人，填寫申請表格及交文件申索，月底也會參與相關會議。但他估計，完成整個過程或不止一年半載，而且按還款優先順序，判頭後於工人及銀行，對未來能取回多少金額不感樂觀。

陳先生指，現時被馮祥記拖欠的逾6000萬元費用，涉及至少10個地盤。（資料圖片）

陳先生稱，現時已無法聯絡到馮祥記的老闆，只能找到管理層，但據他所知，事出突然，很多管理層並不清楚情況，亦被拖欠薪金，「佢哋都好頭痕，我阿爸跟佢（馮祥記）做30年，佢哋管理層都跟佢做30年，CEO都跟咗30年，其他管理層都十年八載，個個都好麻煩。」

找數畀唔足累積六年逾半億 大判二判間無合約

問到為何欠款會高達6000萬元，陳先生則解釋，這筆金額是近五、六年累積而來，除工程費外，還有項目完工後獲發的保證金。陳先生指，以往每月都會向馮祥記遞交糧單，馮祥記每月都會支付，但每次都「畀唔足」，「但我見佢（馮祥記）一直有地盤開工，佢又一直有畀（錢）。」所以每次他只是提醒馮祥記「快快趣趣找埋啲數」，沒料到最後會累積到6,000萬元。

他又提到，一年半前，有幾個已埋數的工程需要找數，總額約1,800萬元，馮祥記的老闆曾給予他數張支票，惟在入數前，又會著他暫緩，轉而支付其他工程項目的費用。陳先生說，作為二判，對於大判如何支付費用，並無太多「議價」能力，「我係唔清楚佢哋啲資金點樣調來調去。」他又指，大判及二判合作，有時更不一定有合約，「𠵱家就知無約合約佢走數係好麻煩。」

2023年11月發展局提交予立法會的《建造業付款保障條例》草案，以改善建造業的付款情況。（資料圖片）

去年11月發展局提交予立法會的《建造業付款保障條例》草案，以改善建造業的付款情況，及引入一套迅速解決付款爭議的機制，藉此改善建造業供應鏈上各持份者的現金流問題。

草案涵蓋所有政府、指定法定及公共機構或企業，所採購的建造工程、相關服務及材料，以及機械供應等合約，前者主合約金額指定金額門檻為不少於500萬元、後者則為50萬元。草案亦提到會對一些不公平的付款條款作出規範，並建議引入審裁機制。

建造業付款保障條例未必萬全 冀業主參與監督

陳先生則指，很多時候大判會突然找二判開工，例如中標後，便打電話著二判數日後去地盤開工，「莫講話我同佢嘅合約，可能佢同上家合約都未必即時簽到。」他又指，大判與發展商可能要等開工後三四個月始簽訂合約，大判其後才會再處理與二判的合約，「呢三四個月嘅時間差，我自己嘅支出，可能積積埋埋已經過千萬（元）。」他坦言，雖然條例不會完全無幫助，但短期內難改善行內付款情況的問題。

他續指，在政府工程下，大判有責任確保二判準時出糧予工人，期望業主或發展商也可以監督大判按時支付工程費予二判，「咁或者多啲保障。」他最後也補充，市建局的觀塘自由空間項目也是由馮祥記承辦，並交由其公司完成，惟至今「一蚊都未收到」，期望市建局可主動承擔，支付拖欠的工程費，也藉此鼓勵其他私人發展商或業主以同一方式處理。