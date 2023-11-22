BNO移民｜英國調查：5成65歲以下受訪移英港人失業　99%無意回港

不少港人透過BNO Visa移民英國，當地組織研究調查訪問了2000名港人，結果顯示65歲以下移英港人中，只有五成人找到工作，換言之有五成人失業，不少港人認為英語能力、及工作資歷未獲認可影響求職。研究指出，99%受訪港人表明雖然遇到困難，但無計劃返港。



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協助移英港人組織「歡迎香港人委員會」訪約2000名經BNO Visa移英港人

在英國成立的「Welcoming Committee for Hong Kongers 歡迎香港人委員會」日前公布調查，訪問2000多名經BNO Visa移英的港人，當中36% 受訪者擁有研究生學位，23% 擁有研究生學位。

對英語能力缺乏信心成為求職障礙

研究顯示，65歲及以下受訪者中，只有52%找到工作，其中47%表示工作與技能和經驗不匹配，有24%人對不滿意薪水，五分之一的人表示工作過度。

受訪者認為阻礙港人進入就業市場主因，是對自己說英語能力缺乏信心，只有 11% 認為自己的英語口語「非常好」，亦有受訪者指資格未能得到認可，及缺乏職業建議和支持；另有八分之一人表示，在工作中感到孤立， 5% 的人報稱遇到歧視情況。

4成人表示財務穩定性惡化 1成人形容「嚴重惡化」

移民亦對港人帶來經濟壓力 40%人表示財務穩定性已經惡化，10%表示「嚴重惡化」，其中主要因素是生活成本高於預期。雖然如此， 99% 表示沒有計劃返回香港。