荔枝失收｜果欄檔改賣海南白臘　一磅賣$60滯銷：有客只吃糯米糍

受暖冬和今年初夏持續強降雨影響，導致廣東荔枝失收，內地專家估計將減產超過50%。有油麻地檔欄表示，荔枝來貨和售價都比去年貴一倍，由於缺少廣東貨源，改為進口海南的白臘荔枝，但品質一般，一磅也要賣60元，近兩日乏人問津，只好收回倉貨，「有客淨係鍾意食糯米糍，其他都唔會食。」



油麻地果欄今日下午只有幾檔有售賣荔枝，有檔主都表示缺少荔枝貨源，而且品種只有一兩種。（夏家朗攝）

據內地報道指，廣東為荔枝的主產區，佔內地總產量約六成。然而去年冬天較暖和，今年春季至今雨水偏多，導致廣東的荔枝生長受到巨大影響。內地專家便估計，內地荔枝相比去年將減產45%，其中廣東的荔枝減產超過50%。

記者今日下午到油麻地果欄巡視，發現果欄只有幾檔有售賣荔枝，有檔主都表示缺少荔枝貨源，而且品種只有一兩種，例如白臘荔枝和妃子笑。

油麻地果欄的佳佳鮮果蔬菜批發的負責人佳姐表示，由於海南的白臘荔枝無人買，她便收回貨倉，應記者要求才展示出來。(夏家朗攝)

海南白臘荔枝來貨及售價貴逾倍 昨今無人買只好收回貨倉

在油麻地果欄的佳佳鮮果蔬菜批發的負責人佳姐表示，由於缺少廣東貨源，生果檔改為進口海南的白臘荔枝，來貨要260元6公斤（13.2磅，平均每磅20元），之前僅需100多元就有6公斤。她表示，由於來貨價上升，售價亦會上升，由原本30多元一磅升至60元一磅，貴一倍。

佳姐指，以往從上架到售罄所有荔枝只需兩小時，但今次進貨的海南白臘荔枝品質一般，由昨日入貨至今都未有人買，便直接把荔枝收到貨倉，「冇人買我索情唔擺出嚟啦。」她料今年荔枝銷情不理想，「預咗會蝕本！」

佳姐指，以往從上架到售罄所有荔枝只需兩小時，但今次進貨的海南白臘荔枝品質一般，由昨日入貨至今都未有人買。（夏家朗攝）

今年果欄少荔枝賣 熟客指不影響選擇

眾多荔枝品種之中，無核荔枝、桂味、妃子笑、糯米糍及白糖罌據說最受顧客青睞。佳姐說：「有客淨係鍾意食糯米糍，其他都唔會食。」

果欄常客張先生說：「今年果欄少咗荔枝賣，以往會多啲。」他表示會選購其他水果，不會只買荔枝，因此影響不大。