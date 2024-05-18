廣東荔枝｜無懼惡劣天氣減產失收　黑科技打造「荔枝自由」

廣東省是中國最大荔枝產區，可惜自4月以來，當地遭遇有紀錄以來最強暴雨，加上其他因素影響，預計產量較去年大減五成。

減產並不意味供應不足，廣東藉着一項農業新技術，以「黑科技」為消費者打造「荔枝自由」。



廣東荔枝｜異常天氣加上小年 東莞佛山大幅失收

廣東省是荔枝主要產地，旺季時會吸引大批市民前來一嚐滋味。（視覺中國/當代中國授權）

東莞是高端荔枝主產區，據東莞市農業農村局相關負責人表示，受去年冬季與今年春季異常天氣、荔枝「大小年」以及強降雨等多重因素疊加影響，東莞荔枝總體成花、坐果情況不理想。

東莞市荔枝協會會長趙吉慶亦稱，目前全市荔枝掛果率約為去年的兩成，是近10年以來同期新低。

佛山市荔枝產量同樣大幅下降，其中佛山鴻基農場果園相關技術人員表示，由於荔枝開花時節遭遇大雨冰雹，加上今年是荔枝小年，產估計在一半以上。

廣東荔枝｜新技術減輕冷凍難題 實現以年為單位儲存

受天氣等多重因素影響，今年廣東荔枝產量大減。（視覺中國/當代中國授權）

為最大限度降低極端天氣影響，廣東各地農業農村部門一早有所行動，多舉措提升荔枝產量、穩定荔枝市場。

一方面在暴雨預警時及時通知荔農，並科學指導他們如何壯花保果。另一方面亦有指導果農應對雨水，根據荔枝不同生長階段采用放蜂授粉、保果壯果等技術措施提高荔枝收成。

除此之外，廣東正藉著黑科技「超低溫保鮮鎖鮮凍眠技術」，讓消費者看到了未來「荔枝自由」的可能。

一般而言，新鮮荔枝只能保鮮一至兩星期，即便放進雪櫃，很快也會顏色發黑、口感變差。

原因是傳統冷凍手段，荔枝中會形成尺寸較大的冰晶，導致細胞破損、營養流失，品質大為下降。

「凍眠荔枝」的核心創新點在於，在零下35℃或以下提高熱交換效率，調節荔枝冷凍時冰晶形成路徑和形態分布，讓荔枝中形成的冰晶變得細小、緻密且分布均勻，使得細胞處於休眠狀態。

新鮮荔枝被采摘後，立即對其進行快速預冷、減菌護色、精准包裝、速凍鎖鮮和凍藏保鮮等一系列處理，就能實現以年為單位的儲存。

採用新技術的「凍眠荔枝」，解凍後色澤可以如新鮮荔枝般鮮紅，果肉依舊晶瑩剔透，營養品質能保持九成以上。

廣東荔枝｜「凍眠荔枝」上市獲好評 未來將實現「荔枝自由」

「凍眠荔枝」推出後受到不少消費者歡迎，今年更將會加大產能。（視覺中國/當代中國授權）

這項黑科技在今年初的廣東省高質量發展大會期間正式亮相，在冬季嚴冬的北方地區展現出巨大市場前景。

廣東現已將去年保存的200多噸「凍眠荔枝」推出應市，陸續在電商平台上零售，獲得不少消費者讚賞。

當局並計劃今年在條件成熟的前提下，今年力爭擴大產能，用新技術保存2000噸荔枝，讓一年四季都有荔枝，實現「荔枝自由」。

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