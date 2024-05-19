廣東多雨致荔枝減產5成　價格飆升70一斤　果農：有得食就唔錯啦

撰文：鄭寧
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受暖冬和今年初夏持續強降雨影響，廣東荔枝產量遭受重創。雖有舊年的冷凍荔枝保障市場供應，但廣東人還是「不新鮮不吃」。有廣東果農則表示，「今年的荔枝，有的吃就不錯了」。

據《中國新聞周刊》報道，茂名果農夏叔的荔枝園里，在應該已到荔枝大規模上市的當下，仍然綠油油一片。夏叔種植荔枝超過30年，荔枝園面積達300多畝，有白糖罌和桂味兩種，屬於中等偏上的品種。

若如往年，荔枝樹應該一片紅彤彤，這說明已經在結果了；但若仍是綠色，則說明長的都是葉子而不是花。更重要的是，此時還未開花，意味著今年大概不會結果了。按目前的成花率，夏叔預計今年的產量可能只有去年的兩成，其中白糖罌不到兩萬斤，桂味更是一點都沒有，而去年累計產量達到12萬斤。「今年能吃到荔枝就不錯了。」

廣東是荔枝的主產區，占總產量的六成左右。然而去年的暖冬和今春以來偏多的雨水，導致廣東荔枝生長受到了巨大影響。據國家荔枝龍眼產業技術體系首席科學家、華南農業大學教授陳厚彬預計，相比去年，今年全國荔枝將減產45%，廣東荔枝減產超過50%。

此外，今年暖冬亦導致荔枝開花率低。陳厚彬表示，荔枝生長的氣候條件十分苛刻，最重要的是必須有冬季低溫條件，這樣才能開花。「一般而言，在冬季需要有10℃以下的低溫180小時以上，這樣才能積累足夠營養，保證有正常的開花率。」

然而去年冬天恰好是個暖冬，低溫期太短，強度也不夠。數據顯示，去年11月、12月的氣溫比前十年的平均溫度高出0.9℃。之後華南地區又遭遇倒春寒，嚴重影響了荔枝的成花過程。

基於成花情況，陳厚彬預測，今年全國荔枝總產量約178萬噸，比去年減產45.94%。分品種來看，黑葉、懷枝、桂味、糯米糍、雞嘴荔等中、晚熟品種減產幅度預計達60%—80%，妃子笑減產幅度最小，在20%以下；分產區來看，廣東和廣西作為全國第一和第二大產區，預計今年荔枝分別減產51.22%和59.43%。只有雲南、四川的情況稍好一些，但其增量遠遠彌補不了主產區的掉量。

受天氣等多重因素影響，今年廣東荔枝產量大減。（圖片來源：視覺中國）

而產量的降低，亦反映在價格上。5月10日，「荔枝賣到70元一斤」登上內地微博熱搜。網民感慨，今年沒有「荔枝自由」了。儘管70元/斤（人民幣，下同）的荔枝是極個別現象，但2024年的鮮荔枝的確變貴了。

一畝田大數據顯示，廣東茂名的妃子笑近7天的平均產地價為4.52元/斤。對比2023年妃子笑在大批量上市後，終端售價一度也僅約4.5元/斤。以夏叔果園中的白糖罌為例，往年早熟果的價格在20來塊錢一斤，今年能賣到40塊錢一斤，而且不包郵。

今年的產量下滑也和荔枝「大小年」現象有關。指一些農作物，尤其是果樹，一年多產（稱大年）一年少產（稱小年）的現象，尤其荔枝的「大小年」之間產量的波動至少在30%以上。

2023年，中國荔枝產量達309.7萬噸，創歷史新高。「去年荔枝增產導致採收期延長，加上去年冬季日照時間偏少，氣溫波動較大導致荔枝樹成花不理想。」陳厚彬指出，去年是大年，再疊加上極端天氣的影響，今年荔枝減產實屬正常。

雖然得益於近年來荔枝管理水平的不斷提升，廣東已經在一定程度上破解了「大小年」之困，但作為擁有30年種植經驗的果農，夏叔表示，「這些年不少人盲目樂觀，頗有一種『人有多大膽，地有多大產』的自信，但其實我們都忘了，更多是老天爺賞飯吃。」

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