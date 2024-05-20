荔枝失收｜廣東產量減半　糯米糍料貴一倍　果欄：有冇貨都唔知

受暖冬和今年初夏持續強降雨影響，廣東荔枝產量遭受重創，內地專家估計將減產超過50%。九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，妃子笑的批發價較去年高兩至三成，而常見的桂味及糯米糍等品種，則仍未有供應，「有冇貨都唔知。」



有生果店負責人透露，原應較早開花結果的三月紅，至今仍未有貨。他估計其他品種亦受到影響，例如每磅糯米糍或要40至50元，相比「大造年」貴一倍。



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廣東去年暖冬今年濕春 茂名荔枝園仍未見結果

據內地報道指，廣東為荔枝的主產區，佔內地總產量約六成。然而，去年冬天較暖和，以及今年春季至今雨水偏多，導致廣東的荔枝生長受到巨大影響。內地專家便估計，內地荔枝相比去年將減產45%，其中廣東的荔枝減產超過50%。

例如茂名有荔枝園仍然綠油油一片，果農表示荔枝園在去年同期，已是一片紅彤彤正在結果，但現在還是綠油油沒有開花，即意味今年大概不會結果，估計成花率只有去年的兩成。「今年的荔枝，有的吃就不錯了。」

妃子笑批發價貴兩三成 三月紅至5月仍未有貨

九龍果菜同業商會理事長張志祥透露，由於內地受到天氣影響，荔枝沒有開花結果，產量因而下跌，例如妃子笑的批發價較以往貴兩三成，視乎品質可高達13元一磅。至於常見的桂味及糯米糍等品種，則仍未有供應，「有冇貨都唔知。」

位於九龍城的永富食品公司，直至今日仍未有荔枝出售。店主陳錦輝表示，內地荔枝今年屬於產量低的「小年」，加上近月受到暴雨影響，估計當造的時間更短，產量更低，例如較早開花結果的三月紅，至今仍未有貨。

陳錦輝並預料，其他品種將陸續受到影響，例如糯米糍或要40至50元一磅，相比「大造年」貴一倍。他又透露，明日將有一批台灣荔枝抵店，但空運的成本較高，每磅售50多元，但沒有起價，價錢與去年相若。