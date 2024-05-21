阿琳是一位小學生，因為ADHD (專注力失調及過度活躍症)，自小就在兒童精神科覆診和接受藥物治療。 步入高小， 媽媽留意到阿琳對上學表現得越來越焦慮，因此帶阿琳來見醫生。



撰文：青山醫院精神健康學院潘致毅醫生



正面面對焦慮就能找出問題所在，從根源解決問題，例如阿琳經教育心理學家評估後，證實患有讀寫障礙，因而得到適切的學習支援。（資料圖片/黃寶瑩攝）

「最近是不是有些事令你感到緊張呢？」 我帶著鼓勵的眼神， 把目光從媽媽轉移到阿琳身上。 只見她輕鬆地説：「沒有啦，我都沒有緊張。」我一邊留意著她的表情， 一邊跟她聊聊最近校園生活。她雖然嘴裏說著沒甚麼問題， 但微皺的眉頭滲透著一點不安。 當問到她為甚麼哭時， 她突然靜了下來， 眼睛變得通紅。不過十秒之內，若隱若現的淚水又消失得無影無蹤。 我沒有刻意道破，只是把這個細節記在心裏。

在其後的覆診中， 我們就著焦慮這個主題進行了學習和討論，包括不同的焦慮來源，如對自身表現的評價或外在環境的改變；同時也討論了不少應對的方法，如看重過程、在未知之數中找出「可知之數」、 以及放鬆和時間管理技巧等。阿琳在過程中十分集中投入，不過每每問到關於日常生活的應用時，她總是搖頭，表示根本沒有遇到相關焦慮情況，但實情真的是這樣嗎？

終於有一次， 我隨心鼓勵她摘錄筆記， 竟意外發現她有很多常用的中文字都不懂得寫。情急之下她真的哭了，也首次道出她心裏最大的困擾。原來，她一直在書寫中文字上都有極大的困難。以往默書可以透過重複抄寫勉強應付，不過最近開始要作文，她開始覺得力有不逮，很擔心會影響呈分試表現和前途。在考試前夕她甚至因焦慮而出現失眠和肚痛的問題，在考試途中也會手心冒汗、手震、因無助而暗暗哭泣。不過由於她對於這些表現感到很羞恥，認為是弱者的表現，所以把情緒隱藏起來。

誠實面對焦慮才是克服焦慮的最關鍵一步。有很多人出於過度在意焦慮帶來的身體反應以及旁人目光，會選擇否認或逃避，事實上只會憂上加憂。（資料圖片）

其實，誠實面對焦慮才是克服焦慮的最關鍵一步。有很多人出於過度在意焦慮帶來的身體反應以及旁人目光，會選擇否認或逃避，事實上只會憂上加憂。焦慮本身已經令人不好受了，還要為自己焦慮的反應而焦慮只會更難受。相反，正面面對焦慮，就能找出問題所在，從根源解決問題。例如，阿琳經教育心理學家評估後，證實患有讀寫障礙，因而得到適切的學習支援。她最後也領略到，其實處理焦慮的目的並不是要把它消滅和壓抑，而是要先接受，後調節，因為沒有適量的壓力，人也不會有進步的動力。沒錯，也許阿琳的情況未到達焦慮症的程度，也許一次的突破不能擔保她從此不受焦慮所困，但我相信，這次的學習是一劑重要的預防針。這提升她的抗逆力，讓她明白要以積極的態度來面對人生打擊和挑戰。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

