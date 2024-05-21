北角車禍｜的士落斜衝燈撞途人　兩人重傷　八旬司機認危駕囚一年

北角去年發生嚴重交通意外，一輛的士落斜並駛至行人過路處時，不但未有停下，反而加速撞倒三名正橫過馬路的途人，其中兩人重傷。涉案八旬的士司機今（21日）在區域法院承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，法官判刑時引述辯方求情，指司機未能解釋為何看不到交通燈號是紅燈，他或看錯燈號，亦可能誤踏油門。法官斥責司機案發時魯莽和不負責任，未有顧及路面情況，最終衝燈撞倒途人，遂判處司機監禁1年和停牌兩年。



被告倪蔡儂，86歲。他被控於2023年3月5日，在北角炮台山道（北行）與英皇道交界危險駕駛一輛的士，引致成譚雅及朱雙麗身體受嚴重傷害。

案情指，被告於案發日下午約1時駕駛的士接戴一名乘客，沿炮台山道(北行)下山。當的士駛至案發地點的行人過路處時，它不但未有停下或減速，反而加速撞倒三名途人，直至撞向一枝交通燈才停下。其中一名途人和車上的乘客受輕傷，惟另外兩名途人傷勢嚴重，需送至東區醫院深切治療部治理。其中途人成譚雅腦內出血，以及顱骨、左股骨骨折；至於途人朱雙麗則頭部嚴重受傷，以及頸椎、肋骨、鎖骨和盆骨等多處骨折。

控方庭上透露，成譚雅現步行緩慢，朱雙麗則無法工作，難以入睡，亦需更換膝蓋。

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法官斥責被告案發時魯莽和不負責任 未有顧及路面情況

法官判刑時引述辯方求情，透露被告於60歲達退休的年紀，但為照顧患病的妻子，以及七名子女，遂擔任的士司機。此外，被告未能解釋案發時為何看不到交通燈號是紅燈，他或看錯燈號，亦可能誤把油門當作制動器。而被告自事件後已不再開車，不會重犯。

法官續指，被告案發時視線未有受阻，有足夠時間觀察，惟他未有顧及路面情況，最終衝燈撞倒三名途人，其中兩人傷勢嚴重。法官認為被告駕駛時魯莽和不負責任，其罪責屬中等，但亦指被告持有駕駛執照逾50年，只有兩項定額罰款紀錄，以職業司機而言，紀錄屬良好。此外，法官因被告的年紀而酌量減刑，最終判他監禁1年和停牌兩年，並須完成駕駛改進課程。

案件編號：DCCC 878/2023