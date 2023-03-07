北角車禍｜85歲被告涉危駕提堂　庭上戴助聽器　准保釋但不可駕駛

北角炮台山道前日發生嚴重交通意外，一輛的士落斜時疑失控，衝向英皇道撞倒3名途人，其中兩人重傷。涉案八旬的士司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（7日）在東區法院提堂。的士司機暫毋須答辯，案件押後至5月16日再訊，讓警方繼續調查。期間的士司機准以5000元保釋，不可駕駛任何車輛。戴助聽器的被告亦即場交出其駕駛執照。



被告倪蔡儂，85歲。他被控於本年3月5日，在北角炮台山道（北行）與英皇道交界，危險駕駛一輛的士，引致成譚雅及朱雙麗身體受嚴重傷害。

控方庭上指，申請押後至5月16日，期間讓警方繼續調查。控方不反對讓被告保釋，但望法庭施加多項保釋條件，包括保釋期間被告不准離港，需交出駕駛執照等。

被告即場交出駕駛執照

辯方指被告可於24小時內交出駕駛執照時，裁判官問可否即時交出，辯方則指可以。使用助聽器的被告，隨即在外套右袋取出駕駛執照，並在交出後，做出雙手合十動作。

裁判官把案件押後至5月16日，准被告以5000元保釋，期間他不可離港、需交出旅遊證件和每星期到警署報到一次。裁判官亦要求被告交出駕駛執照，期間不可駕駛任何車輛。

案件編號：ESCC504/2023

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