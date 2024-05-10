盛事經濟｜政府最快本月底公布下半年項目 據悉多啦A夢展打頭陣
撰文：梁祖兒
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政府最快將在本月底公布下半年的盛事項目，近日有消息指，下半年的第一個盛事節目會是著名日本漫畫人物「多啦A夢」主題展，計劃將在尖沙咀星光大道、花墟等展示，據悉屆時市民和旅客將可與故事人物如大雄、胖虎、靜香等打卡。
定期盛事表演則有每月的無人機表演，展覽方面有7月舉辦的「50+」博覽及虛擬經濟博覽會，國際賽事就有大型球類國際賽
海港城2012年8月14日至9月16日舉行《哆啦A夢誕生前100年特展》，紀念多啦A夢誕生前100年的展覽（故事設定哆啦A夢誕生於2112年9月3日），為香港史上最大規模的多啦A夢展覽。
展覽由海港城與國際影業有限公司主辦、日本藤子工作室及小學館集英社製作有限公司協助支援、並由創作單位AllRightsReserved策展及企劃。
▼今年上半年部分盛事活動▼
藝術@維港2024「teamLab：光漣」
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零售管理協會7至8月辦第二屆開心購物節
零售管理協會在7至8月會聯同零售及餐飲等行業舉辦第二屆開心購物節，主題是「香港好禮．有禮」，除標榜業界大派好禮之外，亦致力向顧客提供有禮及優質服務。協會預計有逾6,000間店舖參加，折扣規模會較去年15億元多，以刺激本地消費及吸引旅客。
參與的零售商將在6月底舉行的購物節啟動禮上宣誓，矢志為消費者提供優質服務。購物節期間將同步舉行「香港有禮店舖」選舉，由顧客投選心儀的「有禮」店舖，藉此鼓勵業界提升服務質素。該會深信秉承良好禮貌的傳統，才能為廣大市民和遊客帶來開心購物體驗，成就香港「好客之都」，和「購物體驗天堂」的美譽。
TATLER XFEST香港嘉年華：國際邁阿密對香港隊
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香港國際七人欖球賽（七欖）
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