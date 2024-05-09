盛事經濟｜大型活動場地提升5G容量　會展及亞博館基站率先建成

全球最具歷史及影響力的加密貨幣暨Web 3活動Consensus大會，明年移師香港舉行，料將吸引8,000人參加，也預期場地需高速流動網絡支援。通訊辦今日（9日）公布，流動網絡營辦商正積極於大型公眾活動場地，又或附近的政府建築設置第五代流動通訊（5G）基站，為香港作為國際盛事之都提供高水平和可靠的電訊基建，確保大型活動能順利進行。



通訊辦公布，首階段改善及提升5G網絡容量的場地，包括中環海濱活動空間、香港體育館、啟德體育園、香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館，以及維多利亞公園等。

中環海濱及香港體育館基站 短期內分階段啓用

相關場地的5G基站設置工程已迅速展開，至今進展良好。目前，4家流動網絡營辦商已完成會展中心、亞博館及維園附近的5G基站設置工程，並啟動了5G服務，上述場地的5G網絡容量大幅提升。

此外，中環海濱活動空間、香港體育館、啟德體育園的設置5G基站工程，均已陸續展開，其中服務中環海濱活動空間及香港體育館的基站，會於短期內分階段啓用。

加密貨幣Consensus大會明年舉辦 料8000人參加

旅發局3月公布，「Consensus香港大會2025」將於2025年2月19日至21日舉行， 也是活動5年來首度於美國以外的地方全面舉行，將雲集加密貨幣、區塊鏈及Web3生態系統的行業人士，料參加者中有6,000人來自全球各地。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，這是Web 3業界盛事，提醒當局要做好酒店、機票等配套。