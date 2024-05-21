九龍城寨之圍城｜5千萬場景已拆未棄　政府正商保留供影迷打卡

票房大賣並揚威海外的香港電影《九龍城寨之圍城》，深受各地影迷歡迎，截至昨日（20日）的最新香港票房已6,661萬元，內地更大收5億元人民幣。



電影重現「三不管」的九龍城寨昔日場景，還原80年代的面貌，如密雜的建築、老舊的街市、遍佈電線桿的小巷等，寫實的場景既勾起上一代人的回憶，亦吸引新生代對上世紀九龍城寨的好奇，影迷早已在網上建議想保留電影場景供大眾和旅客參觀。



政府今早舉行香港盛事年表記者會，沒有這個項目，財政司副司長黃偉綸回應提問時則指，現時正與相關方商討這可能性，之後會再報告，「會唔會將部分嘅景可以拎返出嚟，喺適當地方擺放比公眾人士、旅客去打卡或者睇」。



古天樂行入城寨場景，就覺得仿如置身其中，而手執的汽水樽都是劇組花不少心思得來。（《九龍城寨之圍城》劇照）

所有演員都指只要企在場景處，已似是那年代的人，容易入戲。（《九龍城寨之圍城》劇照）

黃偉綸：電影場景已拆未棄置

政府今日舉行「香港盛事年表」記者會前，特首李家超已於行政會議預告，盛事項目由150項，增至210項。財政司副司長黃偉綸主持記者會公布詳情後，記者提問時問及電影《九龍城寨之圍城》大受歡迎，政府可會與電影公司商討還原場景供市民遊客打卡。

黃偉綸回應，現階段正與相關方商討這可能性，得悉電影場景已拆除，但未有棄置，「會唔會將部分嘅景可以拎返出嚟，喺適當地方擺放比公眾人士、旅客去打卡或者睇」。他稱，之後有進一步情況，會再向公眾報告。

古天樂曾說：可以做旅遊景點，畀人嚟睇下香港以前係點

《九龍城寨之圍城》以80年代的九龍城寨為背景，戲中場景斥資5,000萬元搭建，主演古天樂早前宣傳電影時，九龍城寨場景的搭建場景的地方屬租用，「但我呢兩年都覺得呢個地方保存落嚟，可以做旅遊景點，畀人嚟睇下香港以前係點。」

最後一場大戰，在盂勝盛會中展開。（《九龍城寨之圍城》劇照）

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三不管地帶成罪案溫床：三合會、妓院、賭檔、狗肉餐廳

九龍城寨自1847年便由清朝政府擴建而成，在1899年開始成為無政府狀態的飛地，及後再二戰時期被日軍佔領後，又再回復為無政府狀態，這令皇家香港警察及港英政府都無權進入九龍城寨，九龍城寨漸漸成為「三不管地帶」，即香港政府不敢管、英國政府不想管、中國政府不能管，這複雜的管轄問題導致九龍城寨這貧民窟成犯罪的溫床，如三合會、妓院、賭檔、鴉片煙館、海洛因館、狗肉餐廳等都可在九龍寨城見到。

當時是全世界人口最密雜的地區：每平方公里有1,269,230人

港英政府在1987年曾對九龍城寨作深入研究，估算當中有33,000人在此居住，以城寨面積0.026平方公里推算，人口密度為每平方公里1,269,230人，為當時人口密度最高的地方。

九龍城寨曾是三不管地帶。（網上圖片）

《九龍城寨之圍城》的電影勢頭不錯，更是香港影史排名第五賣座的電影，在香港、内地等地方引起不少社會討論，探討九龍城寨在清拆前的社會面貌等，更有不少懷緬當初城寨模樣的聲音，因此建議電影搭建的場景可保留供人們參觀。

在上星期，《九龍城寨之圍城》到康城影展上宣傳，更把電影的威名推向國際。除了古天樂和林峯外，新生代演員包括劉俊謙的人氣飆升，電影亦有在中國内地、台灣及馬來西亞等地上映，票房都理想，製作團隊更落實會開拍三部曲，續集將取名為「龍頭」及「終章」。