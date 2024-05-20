九龍城寨之圍城影評｜三不管滲人情味　武打戲違反力學有合理原因

八九十年代的香港，有這麼一個「三不管」的地方，被稱作是黑暗之城，多達50,000的人住在這個小小社區裡，裡面住著的都是在殘酷命運下苟延殘喘的小人物——這個地方，叫九龍城寨。



香港電影《九龍城寨之圍城》講述林峯飾演的陳洛軍，為了買假身份證，被黑幫老大「大老闆」騙錢，他憤怒之下搶了他一袋白粉逃入九龍城寨尋求庇護。在九龍城寨寨主「龍捲風」的庇護下，在這個外人嗤之以鼻的黑暗之城裡，曾經沉默又孤獨的他找到了家的感覺，並且誓死保護九龍城寨的安寧。

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《九龍城寨之圍城》每一場拳拳到肉的極致打戲，血腥暴力的打鬥場面，殘酷冷血的黑暗畫面，從視覺到聽覺都讓觀眾如同身臨其境般心情緊繃。值得一提的是《九龍城寨之圍城》裡的武打動作，有別於以往的港式動作，電影裡的動作打鬥是略帶誇張怪味打法，蝴蝶刀、電單車、武士刀，再加上正宗的傳統經典武術派系，在九龍城寨狹小複雜的建築特色對打，竟然另有一番味道！

原本以為九龍城寨只有黑暗的罪惡和血腥暴力，但在陳洛軍的視角裡，卻是滿滿的人情味，他們都是有血有肉的人，跟他們打麻將會耍賴，路見不平也會拔刀相助的兄弟和街坊。這種堅韌的精神，也讓他開始萌生了要在城寨繼續生活、並且守護這份溫暖的念頭。

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《九龍城寨之圍城》電影裡很多演員都是「武打新手」，對武打動作完全一竅不通，但這部電影幾乎有一大半時長都是打戲，連古天樂在受訪時也直言，拍這部電影最大的難度在於，要讓不懂打的演員，訓練變成真的「會打」真的很困難，而林峯在回應，以前拍的動作戲份，他們只需要記動作，或者擺個動作，完全不知道出拳到底是怎樣的概念，但在《九龍城寨之圍城》裡他真切體會到什麼是真正的「動作戲」，每一個動作都用盡全力，希望能呈現出最好的畫面。

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值得一提的是，古天樂飾演的「龍捲風」在劇裡有個違反人類力學、違反地心引力的經典動作，他剛出場時被陳洛軍意外挾持，但他一點都不慌張，只是往後給了他一個肘擊，把手中的煙往上扔，然後懸空踢了陳洛軍一腳然後翻了個跟鬥，再把落下的煙頭接住。整套動作行雲流水，帥到爆炸之餘，也符合了《九龍城寨之圍城》的漫畫屬性——畢竟現實生活中，還真是人能做到這動作啊！

《九龍城寨之圍城》票房屢創佳績，還累積了不錯的口碑。如果你有機會，不妨給這部電影一個機會，買票入場觀看這部精彩絕倫、影片全長120分鐘、打足100分鐘的的香港熱血武打動作電影！

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