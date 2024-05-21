九龍城寨｜小紅書湧現寨城公園打卡潮　議員撐保留部份電影廠景

《九龍城寨之圍城》在內地大收人民幣5億元（折合約5.45億港元），大受內地影迷歡迎。財政司副司長黃偉綸今日（21日）表示，現階段正與電影公司商討可能性，或考慮將部份場景放置在適當地點供旅客打卡。電影公司同日回應《香港01》指，需要政府公布詳細方案，屆時再具體回應。



選委界立法會議員馬逢國贊成活化廠景，但他建議政府若支持打造電影相關的旅遊景點，可考慮興建永久性的影城，一勞永逸。九龍城區議員李超宇則指，近日九龍寨城公園有不少內地旅客專程打卡，呼籲政府考慮選址九龍城，以達到更好的打卡效果。



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黃偉綸︰正與電影公司商討還原場景的可能性

《九龍城寨之圍城》成為現象級港產片，截至昨日，最新香港票房已達6,661萬元，內地更大收人民幣5億元。香港演藝人協會會長古天樂早前在該電影謝票時，揚言若有續集會爭取保留搭景：「如果票房好有第二集，搭返個景出嚟，可以同政府商量下，保留個景畀人參觀！」

財政司副司長黃偉綸今早在記者會中，被問到會否與電影公司商討還原場景，供市民遊客打卡。他表示，現階段正與電影公司商討可能性，但得悉場景已拆除但未棄置，稱有新進展會再作公布。「會唔會將部份嘅景可以拎返出嚟，喺適當地方擺放畀公眾人士、旅客去打卡或者睇。」

電影公司下午回應指，現時需要政府公布詳細方案，屆時再具體回應。

馬逢國支持保留廠景 籲興建永久性影城

選委界立法會議員馬逢國表示，支持保留廠景以發展旅遊業，但他指出廠景的設置較為簡單，並不符合參觀的標準，除非拍攝前已計劃搭建永久性建築，否則需要進行多項加固工作，涉及到消防安全，或是洗手間等設施。「拍戲係一面，參觀要四面，唔係簡單佈景嘅事。」

馬逢國並認為只要政府、民間或電影公司，其中一方願意出資改建，並詳盡規劃營運方案，活化廠景實屬可行。他又建議，若政府支持打造電影相關的旅遊景點，可考慮興建永久性的影城，便利業界拍攝的同時，亦可吸引旅客參觀打卡，一勞永逸。

不過黃偉綸今早稱廠景已拆除但未棄置，被問到若將電影的服飾及道具等舉辦展覽，是否另一種可行方案。馬逢國則強調景點是需要活化︰「做展覽嘅話點解唔睇戲？睇展板係冇意思。」

九龍城區議員︰還原廠景選址九龍城打卡效果更好

九龍城區議員李超宇表示，留意到該電影上映後，近日有不少市民及內地旅客，專程到九龍寨城公園打卡，才發現小紅書等內地社交平台，正熱烈討論電影。「嗰個九龍城寨（公園）唔係九龍城寨，仲依然咁受歡迎，可見吸引力好大。」

李超宇強調，九龍寨城原來位於九龍城，認為政府若計劃還原廠景，應考慮選址相關區域，才可達到更好的打卡效果。他提到市建局正在九龍城準備重建，建議可撥地還原廠景，或是在牛棚藝術公園、九龍寨城公園等舉辦相關展覽。

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內地旅客對九龍寨城感到震驚︰以為是漫畫裡杜撰的地方

若翻閱小紅書，發現確實近日有不少內地旅客，在觀看電影後，專程赴港到九龍寨城公園打卡。更有用戶稱原以為九龍寨城是虛構的場景，因此感到震驚︰「是我孤陋寡聞了，前幾天看九龍寨城那個電影，我還以為這個是漫畫裡杜撰的地方。」