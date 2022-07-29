動漫節｜兩作品以九龍城寨、特工背景為題　奪首屆港漫動力金獎

為推動本港漫畫，香港動漫畫聯會早前獲政府資助，推出《「港漫動力」—香港漫畫支援計劃》，15間入選的本地初創漫畫企業，獲最多21萬資助，製作本地漫畫作品。今日（29日）動漫電玩節上舉行頒獎禮，兩個獲評金獎的港漫作品，包括廖光祖主筆，以九龍城寨為背景的《貓面具少年》，以及由曾年文（Man僧）主筆，講述特工故事的《0課特工》。



▼7.29 第23屆動漫節開鑼▼



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《貓面具少年》以九龍城寨作故事背景 《0課特工》冀以用日本畫風推廣港漫

今屆有兩間初創漫畫企業獲得「港漫動力」金獎，分別是由廖光祖主筆的《貓面具少年》及由曾年文（Man僧）主筆的《0課特工》。

《貓面具少年》的故事以環境複雜的九龍城寨為背景，講述主角小虎的成長故事，主筆廖光祖指，自己從未到過九龍城寨，特選城寨為背景，皆因其是舊香港標誌，「九龍城寨以前係三不管，咩人都有」。

《0課特工》的畫風有別於主筆曾偉文以往作品的風格，曾偉文表示，得到「港漫動力」資助後，他不單想畫自己想畫的故事，反而想「有返以前我睇漫畫嘅感覺」。曾偉文指出，現時年輕人大多愛看日本漫畫，他希望透過今次機會「做大眾想睇嘅嘢」，藉著作品風格向大眾口味靠攏，在市場上「生存」。

《回憶見》描繪珍寶海鮮舫等近年消失的香港建築

至於獲得特別嘉許獎的作品《回憶見》，故事則講述過氣歌手追尋消失記憶的故事。老一輩常道「新不如舊」，然而《回憶見》主筆蘇頌文則認為，人們不應過份執着於過往的輝煌歲月，希望透過故事讓大家往前看，在未來創出新經典。

《回憶見》故事背景主要都是描繪最近五六年間消失的香港建築，蘇頌文說，香港建築在這段期間變化很大，不少建築物在他繪製漫畫時仍存在，出書後卻已消失，例如是以往油麻地的美都餐室和曾經的香港招牌—珍寶海鮮舫，這些充滿港人回憶的建築如今都已消失於歷史長河中。

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港漫動力為本地初創漫畫企業提供最高21萬元資助

首屆「港漫動力」接獲80份申請書，最終有15間本地初創漫畫企業入選，每隊最高可獲21萬元資助，供創作、出版及推廣其全新漫畫作品，亦可參加12月在馬來西亞舉行的動漫展Comic Fiesta，擴展市場至海外。

今日（29日）「港漫動力」總共頒發六個獎項，包括由《0課特工》和《貓面具少年》共同獲得的「《港漫動力》金獎」、由《焚城戰譜》獲得的「《港漫動力》銀獎」及最佳人物角色設定獎、由《一步的距離》獲得的「《港漫動力》銅獎」、由《這次真的拼命了》獲得的最佳漫畫故事獎，以及由《回憶見》和《Night Night》獲得的特別嘉許獎。