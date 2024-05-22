九龍城寨之圍城場景有望保留　崔定邦冀加入電影情節體驗手打魚蛋

票房大賣並揚威海外的香港電影《九龍城寨之圍城》，深受各地影迷歡迎，財政司副司長黃偉綸昨表示，正與相關方面商討保留電影場景的可能性。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，不少東南亞及日本等國家對九龍城寨感興趣，料如保留廠景，可以吸引到內地旅客，以至西方或者日本的旅客。他又建議，除了放置場景外，亦可增加一些體驗活動，如食魚蛋粉及燒味飯，「甚至係整下魚蛋。」



《九龍城寨之圍城》電影場景有望保留，旅遊促進會總幹事崔定邦在港台節目《千禧年代》表示，相關電影在華語社會相當受歡迎，除了在內地票房大收高達5億元人民幣，近日亦有傳計劃在日本上映。他續指，不少東南亞及日本等國家對九龍城寨感興趣，日本更是有以九龍城寨作為主題景點，料如保留廠景，不僅可以吸引到內地旅客，還有西方或者日本的旅客。

他續指，電影中出現製作魚蛋及食燒味飯等情節，他認為可以增加一些體驗活動，例如讓旅客食魚蛋粉及燒味飯等，「甚至係整下魚蛋」。他又建議，由於電影為武打片，故亦可以讓旅客嘗試一下少許動作畫面。

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒在同一節目中表示，保留《九龍城寨之圍城》電影場景是好事，對旅客來說有一定的新鮮感，但認為不能作為單一活動，一定要有延續性，例如作為介紹香港以前發展的一部份。他又指，保留場景後，除了要有相關介紹及導賞，最重要是能帶來相關經濟效益，並建議因應啟德體育園開幕，可以將場景設置在東九龍區，讓旅客較聚焦消費。

此外，政府昨公布下半年的盛事列表，崔定邦認為不少活動都有新意及吸引力，當中包括7月舉辦的黃霑展覽等。他認為，不少本地人及旅客都對香港文化有興趣，旅遊業界與酒店及零售業界可以就相關展覽，思考推出相應的旅行團或者套票，「（希望佢哋）唔係嚟完即刻走，而係留喺到兩日、三日。」

他又指，暫時所見的盛事中未見有需要搶門票的情況，但如未來政府請到超級巨星來港，或者明年全國運動會，旅行業界或需要政府幫忙，預留部份門票予旅遊業界，以計劃一些項目吸引旅客留港。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（新思維提供）

政府公布的下半年盛事列表中不少為體育項目，包括2024女子世界棍網球U20錦標賽及WBSC棒球5世界盃會分別在8月及10月舉行。香港浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，相關項目均為世界上剛剛發展項目，仍有待推廣，不少市民「唔知點樣玩、點樣睇」，但他認為不用因而泄氣，因奧委會亦希望將新興運動帶入奧運，「先知先覺提升係好事」。他又指，本港從事運動項目專才少，期望日後可以加強培訓，或者吸引到大灣區專才來港，另亦要吸引到各世界總會的分會可以落戶香港，則有助本港發展體育旅遊。