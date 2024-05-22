多啦A夢展覽7.13登陸香港　全球首場無人機匯演周六尖東海濱起飛

繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100 年祭》香港展覽後，香港將再舉辦「多啦A夢」主題展。去年為香港帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved，將主辦全球最大型多啦A 夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），並在7月13日登陸香港。



此外，全球首場多啦A夢無人機匯演將於本周六（25日）晚上7時30分率先上映，為7月展覽預熱，市民屆時在尖沙咀星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A 夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，照亮維港。



全球最大型多啦A 夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），將在7月13日起登陸香港。展覽為紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A 夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見面。

如有意參觀者須於Klook 購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票本週六（25 日）起在Klook 公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000 套），連一張門票及「100%多啦A 夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝及貼紙。

此外，為7月展覽預熱，全球首場多啦A夢無人機匯演也會在本周六（25日）晚上7時30分率先上映，市民屆時在星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A 夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，照耀維港。