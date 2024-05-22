廉署國際會議揭幕　李家超稱一國兩制下香港連通國際　任反腐先鋒

撰文：孔繁栩
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廉政公署今日（22日）於香港會議展覽中心舉行第八屆國際會議，有超過500個全球反貪代表出席。行政長官李家超致辭時表示，在「一國兩制」下，香港保持連通國際，與全球共同打擊貪污，廉署繼續擔任反貪腐先鋒。身兼國際反貪聯合會主席的廉政專員胡英明表示，廉署在「一帶一路」倡議下，會建立「廉潔絲路」。國際廉政學院與會舉辦長沙考察團，見證內地最新發展和反貪腐措施。

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行政長官李家超致辭時表示，貪污無邊界，對人民的生活造成破壞及負面影響，今次國際會議讓全球反貪機構，共同探討全國打擊貪污策略。

李家超鼓勵參與者空餘時間遊香港享受時光

他指出，廉署今年50周年，過往的工作令香港成為廉潔社會，不少國際調查報告都顯示，香港廉潔指數處於高位，肯定廉署的努力。

他又指，在一國兩制下，香港政府高效廉潔，連通國際的工作，與全球各反貪機構共同打擊及防止貪污，對貪污行為「零容忍」。

李家超亦不忘向各國來賓推介香港，他指香港作為國際大都會，中西文化交流，鼓勵來賓在未來三日空餘時間，可以遊覽香港各處，享受在香港的時光。

廉政專員胡英明：一帶一路倡議下在沿線城市建立廉潔絲路

廉政專員胡英明致辭表示，今次國際會議吸引全球500多個反貪代表參與，當中有180個反貪機構，及60個司法轄區組織。

他表示，國際會議未來數日會探討全球打貪挑戰及解決方案，同時與私營界別達致協同效應，推動科技打擊罪案；廉署亦會在「一帶一路」倡議下，在沿線城市建立「廉潔絲路」；廉署亦將會舉行為期3日的長沙考察團，見證中國最新發展和反貪腐措施。

胡英明又表示，廉署在2月成立的香港國際廉政學院，已為全球40多個反貪機構，組織70場專業反貪培訓課程。

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