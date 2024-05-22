休班警涉非禮7歲女鄰居　問有否關煤氣入屋　疑邊摸邊說你好肥啊

休班警涉嫌在一紀律部隊宿舍內，非禮鄰居7歲的女兒，他否認指控，案件今(22日)在粉嶺法院開審。庭上播放女童的會面錄影，她稱因未能用鎖匙開門，故按門鄰居門鐘叫被告幫忙，她順利入屋後，被告折返，並問她家是否有關煤氣，被告之後入屋，並在她家的廚房內摸其胸及私處，之後又請她吃糖，但她拒絕。女童又指，被告在侵犯她時，曾多次對她說：「你好肥啊，我好鍾意你。」



被告梁桂鋒（34歲，警察），現已停職。他被控於2023年9月20日，在新界一紀律部隊宿舍單位內，猥褻侵犯女童X。承認事實指，被告被捕後在警誡下稱：「我有入過佢屋企，我無摸過佢。」

被告梁桂鋒否認非禮在粉嶺法院受審。(資料圖片)

不懂用鎖匙開門向被告求助

庭上先播放女童X的會面紀錄，她稱當日放學後與弟弟、媽媽一同回家。到達家樓下後，弟弟表示想留在公園玩，媽媽把鎖匙交給X，著她先回家。惟X到家後未能用鎖匙開門，遂按門鐘向住對門的被告求助。被告幫她開門後便回家，但數秒後截返，並按門鐘。X隨即開門，被告問X家中的煤氣有否關上。

誤聽被告說可唔可以唔摸

X指被告之後入她家的廚房內，並伸手入她的內衣，觸碰其胸部共5次，又伸手入她內褲摸其下體。X向被告表明不喜歡他的行為，被告說：「可唔可以摸多次？」惟她誤聽被告說：「可唔可以唔摸。」故回覆說：「可以。」被告便再摸她一次。被告後來取出糖果給X，X表示不喜歡後，被告返回家中，再取出另一種糖果給X，X同樣拒絕。

母親回來即告知事件

X待媽媽回家後，立即在門口告知媽媽剛才發生的事。此時，已回到家的被告即開門說：「你唔好亂講。」又稱他只是幫X開門。X又稱，被告在廚房曾對她說：「你好肥啊，我好鍾意你。」

X指案發時被告搬到她對門約一年多，她平時和被告沒有聯絡，但會和他的妻子和兩名兒子一起玩。

智能門錄到對話聲音

控方播放X鄰居的智能門鐘案發時錄下的聲音，顯示有人敲門後，一把男稱：「X太啊？」有女童聲大叫：「唔喺到！你走得越遠越好啊！」X表示未能認出該男聲，但該把女童聲音則是她。

案件編號：FLCC552/2024